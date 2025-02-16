Колишня Остапчука у шкіряних штанях влаштувала зухвалі танці перед дзеркалом. Відео

Фото з Instagram Христини Горняк

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка і нотаріуска Христина Горняк влаштувала зухвалі танці перед дзеркалом та показала їх в Instagram.

Христина одягнена, у бордову коротеньку кофтинку та чорні шкіряні штани, потанцювала під трек Ленні Кравіца.

"Плани на вечір - рішучі", - написала вона.

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Якось колишня Остапчука дала "непрохану пораду" на прикладі шлюбу з ним

Христина любить хвалитися своєю фігурою

Скріншот з Instagram Христини Горняк

Днями Христина Горняк розповідала, чи відкладає гроші на старість.

Також вона, вбрана у червоне пір'я, зізналася, що любить у собі.