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Колишня Остапчука у шкіряних штанях влаштувала зухвалі танці перед дзеркалом. Відео

Юлія Леськова - 16 лютого, 13:53
Христина Горняк позує для фото
Фото з Instagram Христини Горняк

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка і нотаріуска Христина Горняк влаштувала зухвалі танці перед дзеркалом та показала їх в Instagram.

Христина одягнена, у бордову коротеньку кофтинку та чорні шкіряні штани, потанцювала під трек Ленні Кравіца.

"Плани на вечір - рішучі", - написала вона.


Якось колишня Остапчука дала непрохану пораду на прикладі шлюбу з ним

Якось колишня Остапчука дала "непрохану пораду" на прикладі шлюбу з ним

Христина любить хвалитися своєю фігурою

Христина любить хвалитися своєю фігурою

Скріншот з Instagram Христини Горняк

Днями Христина Горняк розповідала, чи відкладає гроші на старість. 

Також вона, вбрана у червоне пір'я, зізналася, що любить у собі. 

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