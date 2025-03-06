"Добре, що в тебе був поганий смак": дружина Остапчука звернулася до нього в річницю одруження
Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина сьогодні, 6 березня, відзначають річницю свого шлюбу.
У святковий день 24-річна Катерина показала в Instagram, які квіти їй подарував коханий. Перед дзеркалом вона сфотографувалася з букетом червоних тюльпанів.
Обраниця 40-річного Остапчука жартома згадала їхнє знайомство і подякувала собі, що відповіла на залицяння майбутнього чоловіка. Молода мама вважає, що декілька років тому виглядала "гірше", ніж зараз.
"Добре, що я все-таки не відморозилась, а в тебе був поганий смак у 2022 (я прямо дуже гірше виглядала) і у нас все так прикольно вийшло", — написала Катерина.
Також шоумен показав фото з їх маленьким сином, який радісно посміхався.
"Як добре, що все так склалось і нас тепер троє. На чолі з Тимофієм Володимировичем", — написав чоловік.
Нагадаємо, подружжя виховує сина Тимофія, який народився 10 грудня 2024 шляхом кесаревого розтину. Для Катерини це перша дитина, а Володимир має доньку Емілію і сина Евана від попереднього шлюбу.
До речі, рік тому пара вперше показала свої обручки і розкрила, що все-таки одружилася.
"Не доведеться на дієті сидіти": дружина Остапчука в спідньому похвалилася фігурою за два тижні після пологів
Остапчуки привітали сина з першим місяцем тортом зі свічкою та милими фото
"Страшна, тупа, ніяка, ще й заміж вдало вийшла": дружина Остапчука саркастично відповіла своїм хейтерам