"Добре, що в тебе був поганий смак": дружина Остапчука звернулася до нього в річницю одруження

Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина сьогодні, 6 березня, відзначають річницю свого шлюбу.

У святковий день 24-річна Катерина показала в Instagram, які квіти їй подарував коханий. Перед дзеркалом вона сфотографувалася з букетом червоних тюльпанів.

Обраниця 40-річного Остапчука жартома згадала їхнє знайомство і подякувала собі, що відповіла на залицяння майбутнього чоловіка. Молода мама вважає, що декілька років тому виглядала "гірше", ніж зараз.

Катерина у рожевій піжамці потішилася подарунку від коханого Фото з Instagram

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"Добре, що я все-таки не відморозилась, а в тебе був поганий смак у 2022 (я прямо дуже гірше виглядала) і у нас все так прикольно вийшло", — написала Катерина.

Дівчина кумедно згадала початок їхніх стосунків

"Люблю тебе любити", - написала Катя і виклала це фото з Вовою. Остапчук теж приєднався до привітання і написав: "З нашою річницею одруження, кохана. Давай хоча б мою старість зустрінемо разом" Фото з Instagram

Також шоумен показав фото з їх маленьким сином, який радісно посміхався.

"Як добре, що все так склалось і нас тепер троє. На чолі з Тимофієм Володимировичем", — написав чоловік.

Певно, хлопчик також відчуває святковий настрій Фото з Instagram

Нагадаємо, подружжя виховує сина Тимофія, який народився 10 грудня 2024 шляхом кесаревого розтину. Для Катерини це перша дитина, а Володимир має доньку Емілію і сина Евана від попереднього шлюбу.

До речі, рік тому пара вперше показала свої обручки і розкрила, що все-таки одружилася.