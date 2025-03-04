"Хоч у когось в родині розумний погляд": Остапчуки показали портрет свого 2-місячного "гендиректора"
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Остапчук замилувала портретом 2-місячного сина.
У своєму Instagram Катя показалася з Тимофієм і пожартувала з приводу його майбутньої професії.
Як відомом, третьою дружиною Остапчука Катя стала у лютому 2023 року, а у грудні народився Тимофій.
Раніше Остапчук розказувала, чи змінилися їхні з чоловіком стосунки після народження сина.
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