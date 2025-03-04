"Хоч у когось в родині розумний погляд": Остапчуки показали портрет свого 2-місячного "гендиректора"

фото з Instagram

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Остапчук замилувала портретом 2-місячного сина.

У своєму Instagram Катя показалася з Тимофієм і пожартувала з приводу його майбутньої професії.

Кого хлопець нагадує вам більше, тата чи маму?

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Катерина має чудове почуття гумору і завжди вміє пожартувати (перш за все) з себе

Як відомом, третьою дружиною Остапчука Катя стала у лютому 2023 року, а у грудні народився Тимофій.

Раніше Остапчук розказувала, чи змінилися їхні з чоловіком стосунки після народження сина.