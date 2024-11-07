Дружина та 3-річний син Павліка показалися серед тваринок на атмосферних кадрах

Марія Ткаченко 7 листопада, 11:00
Син Віктора Павліка

3-річний Михайло - наймолодша дитина 58-річного Віктора Павліка

Блогерка Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка попозувала з їхнім сином Михайлом для нового фотосету.

Зйомка відбувалася просто неба, на мальовничій локації з козами та вівцями.

Катерина Репяхова

Катерина з сином поєднали прогулянку на свіжому повітрі з фотосесією

"Вдячна життю за все!", - зізналася 30-річна Катя в Instagram, поділившись фото та відео.

"Син - моє натхнення!", - написала молодиця.

До слова, у сторіс Репяхова, яка відверто розповідає своїй аудиторії про затримку психомовленнєвого розвитку в 3-річного сина, похвалилася прогресом хлопчика. У Михасика суттєво збільшився словниковий запас, що розчулило його маму до сліз.

Наймолодша дитина Віктора Павліка
Дружина Віктора Павліка

Нагадаємо, Катерина розказувала, що стало причиною проблем у дитини.

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