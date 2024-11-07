Дружина та 3-річний син Павліка показалися серед тваринок на атмосферних кадрах
Блогерка Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка попозувала з їхнім сином Михайлом для нового фотосету.
Зйомка відбувалася просто неба, на мальовничій локації з козами та вівцями.
"Вдячна життю за все!", - зізналася 30-річна Катя в Instagram, поділившись фото та відео.
"Син - моє натхнення!", - написала молодиця.
До слова, у сторіс Репяхова, яка відверто розповідає своїй аудиторії про затримку психомовленнєвого розвитку в 3-річного сина, похвалилася прогресом хлопчика. У Михасика суттєво збільшився словниковий запас, що розчулило його маму до сліз.
Нагадаємо, Катерина розказувала, що стало причиною проблем у дитини.
"Найкращий син на Землі": Репяхова та Павлік щемливо привітали свого малюка з 3-річчям. Відео
"Місяць не бачилися": Репяхова замилувала відео зустрічі Павліка з 3-річним сином
"Як для щастя небагато треба": Павлік і Репяхова потрималися за руки для романтичних фото
Павлік та Репяхова з 3-річним сином атмосферно поспівали серед поля. Відео