Дружина та 3-річний син Павліка показалися серед тваринок на атмосферних кадрах

3-річний Михайло - наймолодша дитина 58-річного Віктора Павліка

Блогерка Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка попозувала з їхнім сином Михайлом для нового фотосету.

Зйомка відбувалася просто неба, на мальовничій локації з козами та вівцями.

Катерина з сином поєднали прогулянку на свіжому повітрі з фотосесією

"Вдячна життю за все!", - зізналася 30-річна Катя в Instagram, поділившись фото та відео.

"Син - моє натхнення!", - написала молодиця.

До слова, у сторіс Репяхова, яка відверто розповідає своїй аудиторії про затримку психомовленнєвого розвитку в 3-річного сина, похвалилася прогресом хлопчика. У Михасика суттєво збільшився словниковий запас, що розчулило його маму до сліз.

Нагадаємо, Катерина розказувала, що стало причиною проблем у дитини.