"Хороша новина": дружина Павліка поділилася результатами генетичної діагностики їхнього 3-річного сина

Тамара Кудрявченко 4 вересня, 12:15
Катя Репяхова з сином

Невтомна Катерина робить усе, щоб допомогти своєму Михасику

Фото @julia_revun

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова продовжує шукати причину затримки мовлення в їхнього 3-річного синочка Михасика.

Жінка, яка робить усе можливе, аби допомогти сину заговорити, зробила його генетичну діагностику і поділилася результатами у мережі.

Лікар у клініці, де Катя робила діагностику, не зміг одразу прокоментувати результат, тому вона звернулася до неврологині з Чернівців

Лікар у клініці, де Катя робила діагностику, не зміг одразу прокоментувати результат, тому вона звернулася до неврологині з Чернівців


Як запевнила неврологиня з Чернівців, до якої раніше вже зверталася Катерина, спадкового захворювання у хлопчика нема.

Катя Репяхова син

Більше Репяхова нічого не пояснювала

Утім, за словами лікарки, під час внутрішньоутробного розвитку плода відбулися зміни у гені, які призвели до психомовної затримки розвитку Михасика.

Нагадаємо, раніше Катерина возила сина навіть до лікаря в Ізраїлі, за консультацію якого заплатила величезні гроші. Утім, він її розчарував. Також блогерка розповідала, коли саме помітила, що в Михасика проблеми з розвитком.

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