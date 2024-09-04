"Хороша новина": дружина Павліка поділилася результатами генетичної діагностики їхнього 3-річного сина
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова продовжує шукати причину затримки мовлення в їхнього 3-річного синочка Михасика.
Жінка, яка робить усе можливе, аби допомогти сину заговорити, зробила його генетичну діагностику і поділилася результатами у мережі.
Як запевнила неврологиня з Чернівців, до якої раніше вже зверталася Катерина, спадкового захворювання у хлопчика нема.
Утім, за словами лікарки, під час внутрішньоутробного розвитку плода відбулися зміни у гені, які призвели до психомовної затримки розвитку Михасика.
Нагадаємо, раніше Катерина возила сина навіть до лікаря в Ізраїлі, за консультацію якого заплатила величезні гроші. Утім, він її розчарував. Також блогерка розповідала, коли саме помітила, що в Михасика проблеми з розвитком.