Павлік та Репяхова з 3-річним сином атмосферно поспівали серед поля. Відео

Юлія Леськова 24 серпня, 11:29
Катерина Репяхова з сином і чоловіком позує для фото
Фото Юлії Ревун

58-річний співак Віктор Павлік та його 30-річна дружина, блогерка Катерина Репяхова разом зі своїм сином заспівали пісню виконавця "Світку мій високий" до Дня Незалежності України.

Відео Катя поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Катерина, Віктор та їхній 3-річний син Михайло у вишиванках сидять посеред поля. Павлік грає на гітарі, а Репяхова з сином на руках підспівує чоловікові.


Катерина Репяхова з Віктором Павліком та їхнім сином

Репяхова з Павліком переспівали "Світку мій високий"

Катерина Репяхова з Віктором Павліком співають у полі

Родина привітала українців з Днем Незалежності

Катерина Репяхова з Віктором Павліком у вишиванках

Репяхова також поділилася новими фото

Фото Юлії Ревун
Катерина Репяхова на фото з Віктором Павліком

Подружжя зробили фотосесію у вишиванках

Фото Юлії Ревун

Нагадаємо, співачка Ольга Цибульська спільно з іншими зірками до Дня Незалежності продекламували культову гумореску про важливість знання української мови.

Також ТаблоID з нагоди національного свята створив спеціальний тест про український шоубізнес.

Читайте також:

"Місяць не бачилися": Репяхова замилувала відео зустрічі Павліка з 3-річним сином

"Гостре питання": Репяхова зізналася, що її дратує в Павліку та як часто їй потрібен інтим

"Як для щастя небагато треба": Павлік і Репяхова потрималися за руки для романтичних фото

Павлік Репяхова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів