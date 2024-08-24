Павлік та Репяхова з 3-річним сином атмосферно поспівали серед поля. Відео
58-річний співак Віктор Павлік та його 30-річна дружина, блогерка Катерина Репяхова разом зі своїм сином заспівали пісню виконавця "Світку мій високий" до Дня Незалежності України.
Відео Катя поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Катерина, Віктор та їхній 3-річний син Михайло у вишиванках сидять посеред поля. Павлік грає на гітарі, а Репяхова з сином на руках підспівує чоловікові.
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