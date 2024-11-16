Репяхова у мініспідниці попозувала з сином в однакових сорочках на тлі гарбузів. Фото
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова у своєму Instgaram частенько ділиться фото зі своїм 3-річним сином Михайлом. Цього разу вона показала нові осінні світлини з малюком.
Катя з сином попозували перед камерою в атмосферних осінніх образах: для сімейної фотосесії вони одягнули однакові картаті сорочки.
Репяхова була у чорній мініспідниці та чорних ботфортах, а Михайлик — у чорних штанах.
"Ще трохи наших теплих, осінніх днів на згадку", - написала Катя.
Нагадаємо, син Катерини Репяхової та Віктора Павліка має затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Катя відверто розповідає своїм підписникам, як вони долають цю проблему.
Як відомо, якось вона показала підписникам, яку найдорожчу річ подарував їй Павлік за 9 років стосунків.