Репяхова у мініспідниці попозувала з сином в однакових сорочках на тлі гарбузів. Фото

Юлія Леськова 16 листопада, 09:22
Катерина Репяхова позує з сином Михайлом
Фото з Instgram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова у своєму Instgaram частенько ділиться фото зі своїм 3-річним сином Михайлом. Цього разу вона показала нові осінні світлини з малюком.

Катя з сином попозували перед камерою в атмосферних осінніх образах: для сімейної фотосесії вони одягнули однакові картаті сорочки.

Репяхова була у чорній мініспідниці та чорних ботфортах, а Михайлик — у чорних штанах.


"Ще трохи наших теплих, осінніх днів на згадку", - написала Катя.

Катерина Репяхова тримає сина на руках

Репяхова з сином наробили фото біля воза з гарбузами

Репяхова пофотографувалася з сином Павліка
Через фото Каті вдалося передати осінній вайб
Катерина Репяхова показала нові фото

Ну і як же без фото коло сіна?

Нагадаємо, син Катерини Репяхової та Віктора Павліка має затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Катя відверто розповідає своїм підписникам, як вони долають цю проблему.

Як відомо, якось вона показала підписникам, яку найдорожчу річ подарував їй Павлік за 9 років стосунків.

Читайте також:

"Трансформація дівчини в жінку": Репяхова у незвичному луці посвітила пресом. Фото

Павлік та Репяхова з 3-річним сином атмосферно поспівали серед поля. Відео

"Були потрібні зміни": Репяхова показала нову зачіску та бурхливу реакцію чоловіка на неї

Репяхова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів