"Цей світ для тебе": Репяхова замилувала фото з сином Павліка коло ялинки
Блогерка Катерина Репяхова у День святого Миколая наробила живих фото з сином коло ялинки.
На знімках мама й 3-річний Михайло посміялися і побешкетували у затишних светрах.
"Син, цей світ для тебе!", - написала Репяхова.
Як відомо, син Катерини Репяхової та Віктора Павліка має затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Раніше Катя розповіла, як вони з чоловіком ставляться до проблеми та долають її.
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