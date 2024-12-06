"Цей світ для тебе": Репяхова замилувала фото з сином Павліка коло ялинки

Блогерка Катерина Репяхова у День святого Миколая наробила живих фото з сином коло ялинки.

На знімках мама й 3-річний Михайло посміялися і побешкетували у затишних светрах.

"Син, цей світ для тебе!", - написала Репяхова.

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Мама з сином нерідко влаштовують разом тематичні фотосети

Минулого року блогерка зізнавалася, що материнство - "не суцільне мімімі" (хоча по фото так і не скажеш)

Мила усмішка Михасика

Як відомо, син Катерини Репяхової та Віктора Павліка має затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Раніше Катя розповіла, як вони з чоловіком ставляться до проблеми та долають її.