Усики на прогулянці з меншою донькою закарбували ніжні миті в ч\б

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина триразового чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик замилувала чуттєвими фото з молодшою дочкою, 1-річною Марією.

На чорно-білих світлинах, якими Катя поділилася в Instagram, вона катає маленьку у візочку, а її чоловік - ніжно пригортає до себе.

Усик показала фото з прогулянки з маленькою донечкою

Здається, маленька Марійка дуже емоційна дівчинка

Катя показала ніжні обійми чоловіка і дочки

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик яскравими фото попрощалася з літом.

Також наприкінці серпня подружжя влаштувало благодійний вечір, де виступала Дорофєєва, Бобул та Монатік.

До речі, у Усиків є ще троє спільних дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло.