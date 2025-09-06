Усики на прогулянці з меншою донькою закарбували ніжні миті в ч\б

Юлія Леськова - 6 вересня, 12:47
Катерина Усик попозувала для фото
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина триразового чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик замилувала чуттєвими фото з молодшою дочкою, 1-річною Марією. 

На чорно-білих світлинах, якими Катя поділилася в Instagram, вона катає маленьку у візочку, а її чоловік - ніжно пригортає до себе. 

Катерина Усик показала молодшу дочку

Усик показала фото з прогулянки з маленькою донечкою


Усик похвалилася молодшою дочкою

Здається, маленька Марійка дуже емоційна дівчинка

Катерина Усик замилувала фото чоловіка з дочкою

Катя показала ніжні обійми чоловіка і дочки

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик яскравими фото попрощалася з літом. 

Також наприкінці серпня подружжя влаштувало благодійний вечір, де виступала Дорофєєва, Бобул та Монатік.

До речі, у Усиків є ще троє спільних дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло. 

