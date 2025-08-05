"Ти моє світло": Усик зворушив мережу цілунками на прощання з молодшою донечкою. Фото

Тамара Кудрявченко - 5 серпня, 14:00

Дружина боксера Олександра Усика Катерина вдало міксує свої гламурні фото з теплим сімейним контентом. 

У її Instagram збережено баланс між професійними фотосетами у модних образах та милими світлинами і відео з дітьми і чоловіком. Але особливо зворушливим є те, як Катя показує спілкування Олександра з їхньою молодшою донечкою Марійкою. 

У сторіс Усик виклала відео, на якому чоловік прощається з дочкою і шле їй спочатку повітряні цілунки, а потім заціловує її та каже, що не можі від неї відійти. 

Усик і молодша дочка Марія

Тато Усик шле повітряний поцілунок меншій доньці, а вона відповідає йому взаємністю


"Ти - моє світло", - виголошує Усик, а 1-річна Марійка посміхається йому у відповідь. 

Усик і 1-річна донька

"Ти - моє світлооооооо", - каже дівчинці батько

Молодша донечка Усиків

Марійка задоволена увагою тата

Найніжніші стосунки - тата з дочкою

Найніжніші стосунки - тата з дочкою

Усик цілує дочку Марію

Мімімі від Усика 

Нагадаємо, старшій дитини Усиків, доньці Єлизаветі 15 років. Також у подружжя є два сини - 12-річний Кирило та 10-річний Михайло, які живуть з батьками Катерини в Іспанії. 

Про історію кохання однієї з найвідоміших пар українського та світового спорту читайте в матеріалі ТаблоID.

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