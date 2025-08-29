Романтика та обійми з дочками: дружина Уиска показала ще більше милих фото з їхнього благодійного вечора

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, 37-річна Катерина Усик замилувала сімейною взаємодією на їхньому благодійному вечорі.

Днями родина організувала захід зі збором коштів, на який завітало чимало зіркових гостей. Катя вирішила подякувати усім присутнім, а заодно показала теплі моменти з коханим та їхніми донечками: 1-річною Марійкою і 15-річною Лізою.

"Хочу подякувати кожному, хто долучився до Нас! Хто має велике серце. Допомагати — це важливо", — написала вона.

Дівчинка у мами на руках ніби контролювала організацію вечора Фото instagram

Яка ошатна родина

Дружина боксера зізнавалася, що старша дочка стала справжньою помічницею і багато часу проводить з сестричкою

З татком завжди весело

Для вечора Ліза вбралась у топ і спідничку бордового кольору, а її матуся - в чорне міні з драпіруванням

Усик потанцював під музику з Марійкою на руках

Подружжя не забуває про романтику

Нагадаємо, Катя частенько робить милі зйомки зі своєю найменшою дитиною просто неба та хизується спортивними вміннями первістка. А ще Усики виховують двох синів: Кирила і Михайла, яким по 12 і 10 років. Зараз хлопці мешкають в Іспанії з дідусем і бабусею, але недавно зіркові батьки їздили до них, щоб побути разом.

Серед інших яскравих заходів родини можна згадати пишне святкування 15-річчя Лізи й тематичну вечірку на день народження обраниці боксера.