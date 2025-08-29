Романтика та обійми з дочками: дружина Уиска показала ще більше милих фото з їхнього благодійного вечора

Карина Тімкова - 29 серпня, 14:45

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, 37-річна Катерина Усик замилувала сімейною взаємодією на їхньому благодійному вечорі.

Днями родина організувала захід зі збором коштів, на який завітало чимало зіркових гостей. Катя вирішила подякувати усім присутнім, а заодно показала теплі моменти з коханим та їхніми донечками: 1-річною Марійкою і 15-річною Лізою.

"Хочу подякувати кожному, хто долучився до Нас! Хто має велике серце. Допомагати — це важливо", — написала вона.

Дружина Усика з молодшою дочкою на руках попозувала на заході

Дівчинка у мами на руках ніби контролювала організацію вечора

Дружина Усика замилувала кадром з чоловіком і молодшою донькою

Яка ошатна родина

Дружина Усика показала старшу і молодшу дочку в стильних луках на заході
Дружина боксера зізнавалася, що старша дочка стала справжньою помічницею і багато часу проводить з сестричкою
Олександр Усик усміхнено попозував з молодшою дочкою на руках
З татком завжди весело
Дружина Усика в міні помилувалася старшою і молодшою дочками в стильних луках
Для вечора Ліза вбралась у топ і спідничку бордового кольору, а її матуся - в чорне міні з драпіруванням
Дружина Усика показала його під час танців з молодшою дочкою

Усик потанцював під музику з Марійкою на руках

Олександр Усик обійняв дружину та ніжно поцілував її на заході

Подружжя не забуває про романтику

Нагадаємо, Катя частенько робить милі зйомки зі своєю найменшою дитиною просто неба та хизується спортивними вміннями первістка. А ще Усики виховують двох синів: Кирила і Михайла, яким по 12 і 10 років. Зараз хлопці мешкають в Іспанії з дідусем і бабусею, але недавно зіркові батьки їздили до них, щоб побути разом.

Серед інших яскравих заходів родини можна згадати пишне святкування 15-річчя Лізи й тематичну вечірку на день народження обраниці боксера.

