Романтика та обійми з дочками: дружина Уиска показала ще більше милих фото з їхнього благодійного вечора
Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, 37-річна Катерина Усик замилувала сімейною взаємодією на їхньому благодійному вечорі.
Днями родина організувала захід зі збором коштів, на який завітало чимало зіркових гостей. Катя вирішила подякувати усім присутнім, а заодно показала теплі моменти з коханим та їхніми донечками: 1-річною Марійкою і 15-річною Лізою.
"Хочу подякувати кожному, хто долучився до Нас! Хто має велике серце. Допомагати — це важливо", — написала вона.
Нагадаємо, Катя частенько робить милі зйомки зі своєю найменшою дитиною просто неба та хизується спортивними вміннями первістка. А ще Усики виховують двох синів: Кирила і Михайла, яким по 12 і 10 років. Зараз хлопці мешкають в Іспанії з дідусем і бабусею, але недавно зіркові батьки їздили до них, щоб побути разом.
Серед інших яскравих заходів родини можна згадати пишне святкування 15-річчя Лізи й тематичну вечірку на день народження обраниці боксера.
