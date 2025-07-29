Усик із дружиною замилували чорно-білою романтикою на іспанському узбережжі
Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина на тлі мальовничих іспанських краєвидів попозували удвох для романтичного фотосету.
Голуб'ята босоніж пробіглися пляжем, і тендітна Катя просто потонула в обіймах велетня-чоловіка.
Нагадаємо, 38-річний Олександр не приховує, що дружина - це "його все". Він присвячує їй вірші, а себе називає "царем підкаблучників".
Як відомо, Усики виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.
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