Усик із дружиною замилували чорно-білою романтикою на іспанському узбережжі

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина на тлі мальовничих іспанських краєвидів попозували удвох для романтичного фотосету.

Голуб'ята босоніж пробіглися пляжем, і тендітна Катя просто потонула в обіймах велетня-чоловіка.

Красиві кадри з коханим 37-річна Катерина опублікувала у Instagram

Усики в Іспанії наробили спільних фото

У кольорі - не менш романтично

Нагадаємо, 38-річний Олександр не приховує, що дружина - це "його все". Він присвячує їй вірші, а себе називає "царем підкаблучників".

Як відомо, Усики виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.