Усик із дружиною замилували чорно-білою романтикою на іспанському узбережжі

Марія Ткаченко - 29 липня, 11:15
Олександр Усик і його дружина
Фото Emilia Kulieva

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина на тлі мальовничих іспанських краєвидів попозували удвох для романтичного фотосету.

Голуб'ята босоніж пробіглися пляжем, і тендітна Катя просто потонула в обіймах велетня-чоловіка.

Дружина Усика в інстаграм

Красиві кадри з коханим 37-річна Катерина опублікувала у Instagram


Олександр Усик
Олександр Усик і Катерина Усик

Усики в Іспанії наробили спільних фото

Боксер Олександр Усик
Катерина Усик

У кольорі - не менш романтично

Нагадаємо, 38-річний Олександр не приховує, що дружина - це "його все". Він присвячує їй вірші, а себе називає "царем підкаблучників"

Як відомо, Усики виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.

Читайте також:

Усик із двома синами вигуляв однакові луки. Фото

Дружина Усика в вишуканій сукні з голими плечима похизувалася пишним бюстом і тонкою талією

Маленька квіточка: Усик замилувала фото 1-річної доні в літніх аутфітах

Усик показалася в обіймах чоловіка на чуттєвих ч/б фото

Дружина Усика показалася в купальнику на шезлонгу та посвітила формами крізь золоту сукню. Фото

Усик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів