Обійми з дітьми, море та бокс: дружина Усика яскравими фото попрощалася з літом
Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик попрощалася з літом. Вона поділилася яскравими фото родини за останні три місяці.
Катерина показалася в обіймах чоловіка, замилувала його обіймами з дітьми, а також пригадала бій з Дюбуа.
"Літо 2025", - лаконічно підписала світлини Усик.
Нагадаємо, нещодавно Катерина та Олександр Усики влаштовували благодійний вечір й замилували фото з івенту.
До речі, наприкінці липня подружжя влаштувало романтичну фотосесію на іспанському узбережжі.
