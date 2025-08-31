Обійми з дітьми, море та бокс: дружина Усика яскравими фото попрощалася з літом

Юлія Леськова - 31 серпня, 12:26
Катерина Усик позує для фото
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик попрощалася з літом. Вона поділилася яскравими фото родини за останні три місяці. 

Катерина показалася в обіймах чоловіка, замилувала його обіймами з дітьми, а також пригадала бій з Дюбуа. 

"Літо 2025", - лаконічно підписала світлини Усик. 


Катерина Усик показала своїх синів

Катя похвалилася синами Кирилом та Михайлом

Катерина Усик показала сина в обіймах чоловіка

Дружина боксера замилувала ніжним моментом батька та сина

Олександр Усик зі своєю молодшою дочкою
Ніжні цілунки для молодшої доці

Нагадаємо, нещодавно Катерина та Олександр Усики влаштовували благодійний вечір й замилували фото з івенту. 

До речі, наприкінці липня подружжя влаштувало романтичну фотосесію на іспанському узбережжі. 

