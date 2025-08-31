Обійми з дітьми, море та бокс: дружина Усика яскравими фото попрощалася з літом

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик попрощалася з літом. Вона поділилася яскравими фото родини за останні три місяці.

Катерина показалася в обіймах чоловіка, замилувала його обіймами з дітьми, а також пригадала бій з Дюбуа.

"Літо 2025", - лаконічно підписала світлини Усик.

Катя похвалилася синами Кирилом та Михайлом

Дружина боксера замилувала ніжним моментом батька та сина

Ніжні цілунки для молодшої доці

Нагадаємо, нещодавно Катерина та Олександр Усики влаштовували благодійний вечір й замилували фото з івенту.

До речі, наприкінці липня подружжя влаштувало романтичну фотосесію на іспанському узбережжі.