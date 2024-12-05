Бужинська в обтислому кетс'юті з виразним декольте похизувалася пишним бюстом на тлі ялинки. Відео

45-річна співачка Катерина Бужинська продовжує дивувати шанувальників струнким тілом і пишним бюстом, які всіляко підкреслює вбраннями.

З нагоди прийдешніх свят Катя виклала в Instagram відео, на якому красується у сексі-луці з дуже цікавим і виразним декольте. На задньому плані видно прикрашену ялинку.

Раніше Бужинська розповідала, завдяки чому схудла на 4 кілограми

Акценти Катя зробила на бюст та червоні губи

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Нагадаємо, нещодавно багатодітна мама Бужинська розповідала, завдяки чому перебуває уже 20 років приблизно в тій самій вазі.