Бужинська в обтислому кетс'юті з виразним декольте похизувалася пишним бюстом на тлі ялинки. Відео

ТаблоID 5 грудня, 12:45

45-річна співачка Катерина Бужинська продовжує дивувати шанувальників струнким тілом і пишним бюстом, які всіляко підкреслює вбраннями.

З нагоди прийдешніх свят Катя виклала в Instagram відео, на якому красується у сексі-луці з дуже цікавим і виразним декольте. На задньому плані видно прикрашену ялинку.

Катя Бужинська співачка

Раніше Бужинська розповідала, завдяки чому схудла на 4 кілограми

Бужинська груди

Акценти Катя зробила на бюст та червоні губи


Нагадаємо, нещодавно багатодітна мама Бужинська розповідала, завдяки чому перебуває уже 20 років приблизно в тій самій вазі.

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