"Щасливі діти - щаслива мама": Бужинська у Парижі здійснила мрію 7-річних сина і доньки

Співачка Катерина Бужинська гайнула в Париж зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим і молодшими дітьми, 7-річними Катрусею і Дмитриком.

Як зізналася зірка, відвідати тамтешній Діснейленд було давньою мрією.

Кадрами з поїздки Бужинська поділилася в Instagram.

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"Щасливі діти - щаслива мама!!! Хай збуваються дитячі мрії!", - написала вона.

Бужинська звозила молодших дітей у Діснейленд

Дмитрик у радісному передчутті

І Катруся теж

Зіркова родина у Парижі

Здається, Катруся-старша теж у захваті від Діснейленду

Як відомо, в 45-річної Катерини також є старша донька, 17-річна Олена. Вона мешкає у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно артистка ділилася власними афірмаціями, які допомагають досягати цілей.



