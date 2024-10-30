"Щасливі діти - щаслива мама": Бужинська у Парижі здійснила мрію 7-річних сина і доньки
Співачка Катерина Бужинська гайнула в Париж зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим і молодшими дітьми, 7-річними Катрусею і Дмитриком.
Як зізналася зірка, відвідати тамтешній Діснейленд було давньою мрією.
Кадрами з поїздки Бужинська поділилася в Instagram.
"Щасливі діти - щаслива мама!!! Хай збуваються дитячі мрії!", - написала вона.
Як відомо, в 45-річної Катерини також є старша донька, 17-річна Олена. Вона мешкає у Німеччині.
Нагадаємо, нещодавно артистка ділилася власними афірмаціями, які допомагають досягати цілей.
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