"Щасливі діти - щаслива мама": Бужинська у Парижі здійснила мрію 7-річних сина і доньки

Марія Ткаченко 30 жовтня, 17:00
Катерина Бужинська
Фото з Instagram Бужинської

Співачка Катерина Бужинська гайнула в Париж зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим і молодшими дітьми, 7-річними Катрусею і Дмитриком.

Як зізналася зірка, відвідати тамтешній Діснейленд було давньою мрією.

Кадрами з поїздки Бужинська поділилася в Instagram.


"Щасливі діти - щаслива мама!!! Хай збуваються дитячі мрії!", - написала вона.

Катерина Бужинська і її діти

Бужинська звозила молодших дітей у Діснейленд

Син Катерини Бужинської

Дмитрик у радісному передчутті

Катерина Бужинська і її донька

І Катруся теж

Діти Катерини Бужинської
Родина Катерини Бужинської

Зіркова родина у Парижі

Катерина Бужинська і двійнята

Здається, Катруся-старша теж у захваті від Діснейленду

Як відомо, в 45-річної Катерини також є старша донька, 17-річна Олена. Вона мешкає у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно артистка ділилася власними афірмаціями, які допомагають досягати цілей.

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