Бужинська у піджаку та краватці на голе тіло посвітила соковитими персами для гарячого фотосету

Марія Ткаченко 14 жовтня, 15:30
Катерина Бужинська

Співачка Катерина Бужинська потішила шанувальників своїм новим зухвалим фотосетом. 45-річна білявка позувала у брюках, піджаку та краватці на голе тіло.

"На стилі!", - написала Бужинська, додавши декілька рядків зі своєї пісні "Бажаний".

Катя Бужинська

Катерина втілила образ фатальної спокусниці

Співачка Катерина Бужинська

Артистка вже не вперше провокує схожими образами

Нагадаємо, якось Катерина розповідала, як носити декольтовані вбрання, щоби це було гарно і зі смаком.

Як відомо, Бужинська - багатодітна мама. В артистки є 17-річна донька Олена від попередніх стосунків і 7-річні двійнята від чинного чоловіка Дімітара Стойчева, Катерина і Дмитро.

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