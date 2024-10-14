Бужинська у піджаку та краватці на голе тіло посвітила соковитими персами для гарячого фотосету
Співачка Катерина Бужинська потішила шанувальників своїм новим зухвалим фотосетом. 45-річна білявка позувала у брюках, піджаку та краватці на голе тіло.
"На стилі!", - написала Бужинська, додавши декілька рядків зі своєї пісні "Бажаний".
Нагадаємо, якось Катерина розповідала, як носити декольтовані вбрання, щоби це було гарно і зі смаком.
Як відомо, Бужинська - багатодітна мама. В артистки є 17-річна донька Олена від попередніх стосунків і 7-річні двійнята від чинного чоловіка Дімітара Стойчева, Катерина і Дмитро.
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