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"Силует стає витонченим": Осадча на власному прикладі показала, як треба позувати на камеру. Відео

Карина Тімкова - 13 березня, 10:20
Катерина Осадча розкрила свої секрети ідеальних фото

Багатодітна мама нагадала, що раніше була манекенницею, тому вона точно знає, як потрібно фотографуватись

Фото malkina.art

Телеведуча Катерина Осадча все частіше влаштовує стильні фотосесії, демонструючи не тільки елегантні образи, але й своє вміння позувати.

Фанати 41-річної зірки почали активно питати, як у неї завжди виходять такі вдалі фото. Вона не забарилася з відповіддю і зняла власний мініурок, поділившися порадами для створення ідеальних світлин.

За словами Катерини, спочатку потрібно знайти ідеальне світло.

"Завжди повертаємо обличчя до джерела світла. Вікно лампа, сонце — ваш найкращий б'юті-фільтр", — поділилася вона.

Катерина Осадча розповіла, як правильно позувати

Знаменитість зробила чимало модних фотосетів і має насичене портфоліо

Скрін з Instagram

Телеведуча також наголосила, що руки під час зйомки мають брати активну участь у позуванні.

"Не залишаємо їх без діла! Легко торкаємося обличчя, тримаємо талію або додаємо трохи руку, щоб кадр ожив", — зазначила зірка.

Катерина Осадча повчила позувати руками

Осадча порадила не забувати про руки під час зйомки

Також телезірка нагадала виставляти ніжку вперед, щоб вдало подати свою фігуру.

"Нога вперед і силует одразу стає витонченим", — сказала зірка екранів.

Осадча показала, як виставляти ногу під час фотосесії

Створення силуету є обов'язковим для вдалих знімків

Фінальним штрихом Осадча назвала емоції.

"Посмішка, легкість. Камера це відчує", — додала Катя.

До речі, у цьому луці ведуча з'явилася ще декілька днів тому. 8 березня вона показала результат цієї зйомки та підняла важливу на тему.

Як відомо, Осадча вже вісім років у шлюбі з Юрієм Горбуновим. Разом вони виховують двох синів: старшого Івана, якому вже вісім років, і молодшого Данила, якому три. Подружжя багато часу проводить із дітьми, насолоджуючись сімейними моментами. Від попередніх стосунків Катерина має 22-річного сина Іллю.

Нещодавно зірка відверто висловилася про можливість народження доньки після 40 років.

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