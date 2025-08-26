Металеві пазурі та срібні акценти: Кайлі Дженнер у речах свого бренду показала, як зухвало носити класику

Марія Мельник - 26 серпня, 16:00

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер попозувала у речах власного бренду.

У своєму Instagram Кайлі запостила фото, де показалася у зухвалому образі, який доповнила неабияким манікюром.

"Кожен виріб перетворює класичні силуети на сміливі вирази", - пояснила концепцію колекції Дженнер. 

Кайлі Дженнер у топі

Модель зробила металевий манікюр, щоби підтримати аксесуари образу


Кайлі Дженнер у чорному

Були і більш стримані аутфіти

Дженнер в купальнику

Дженнер також похизувалася фігурою у більш відвертих айтемах

Дженнер посвітила голими плечима

Аутфіти дуже пасують образу Дженнер

І хоча у Кайлі доволі класичні речі, але вони виглядють дуже сміливо і звабливо (може справа у моделі?)

Нагадаємо, 10-го серпня Кайлі відсвяткувала свої 28. Мільярдерка нерідко ділиться пікантними фото.

Напередодні свята вона селфила апетитний бюст у крихітному топі.

