Металеві пазурі та срібні акценти: Кайлі Дженнер у речах свого бренду показала, як зухвало носити класику
Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер попозувала у речах власного бренду.
У своєму Instagram Кайлі запостила фото, де показалася у зухвалому образі, який доповнила неабияким манікюром.
"Кожен виріб перетворює класичні силуети на сміливі вирази", - пояснила концепцію колекції Дженнер.
Нагадаємо, 10-го серпня Кайлі відсвяткувала свої 28. Мільярдерка нерідко ділиться пікантними фото.
Напередодні свята вона селфила апетитний бюст у крихітному топі.
