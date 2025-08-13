Без Шаламе: Кайлі Дженнер з родиною та дітьми відгуляла своє 28-річчя просто неба. Фото

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер, якій 10 серпня виповнилося 28 років, поділилася кадрами зі своєї вечірки.

До речі, у мережі подейкують, що знаменитість порвала стосунки зі своїм бойфрендом, актором Тімоті Шаламе. А все тому, що він не був присутній на святі коханої.

"Найкращий день народження в моєму житті! Я так вдячна своїй родині та друзям за те, що зробили ці вихідні такими особливими і сповненими любові. 28-м відчуваються чудово", — написала вона в Instagram.

Бізнеследі влаштувала собі свято у колі найрідніших просто неба та у закладі Фото instagram

А ще гості зібралися помалювали літні картини

Діти Кайлі від її екса, репера Тревіса Скотта, 7-річна Стормі й 3-річний Ейр також були присутні на маминому святі. Вони багато розважалися зі своєю тіткою, моделлю Кендалл Дженнер

Ще одним доказом розриву зіркової парочки є те, що вони вже місяць не показувалися разом на публіці, пише Daily Mail. Хоча закохані робили це регулярно після того, як дебютували на хіднику.

Знаменитості підготували декілька тортиків

"А моїй сестрі Кендалл, дякую від щирого серця за те, що так ідеально все спланувала. Мені так пощастило, що ти є", — додала вона.

Кайлі в мереживному луці задула свічки на чималому тортику, прикрашеному квітами

А ще на святі засвітилася давня подружка мільярдерки, Хейлі Бібер та її чоловік Джастін Бібер

Схоже, бажань в іменинниці було багато

Куди ж без фото зі спадкоємцями

Але розважалася селебріті не довго і вже приступила до зйомок для свого бренду

Бізнеследі поспокушала соковитим бюстом у хижому бікіні

Кайлі відома любов'ю до позування у спокусливих образах. Нещодавно вона ефектно знялась у купальнику з принтом з черешнями в руках та постала в обтислому латексі для реклами власного бренду. А ще зірка хвалилася пишним бюстом у яскравому міні.

Нагадаємо, про стосунки засновниці бренду і актора вперше заговорили навесні 2023-го. Після чого Дженнер і Шаламе стали помічати на побаченнях та розвагах на публіці.

До речі, якось ТаблоID розповідав, чим займається кожен член знаменитої родини і ділився фактами про їхнє життя.