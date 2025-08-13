Без Шаламе: Кайлі Дженнер з родиною та дітьми відгуляла своє 28-річчя просто неба. Фото

Карина Тімкова - 13 серпня, 19:00

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер, якій 10 серпня виповнилося 28 років, поділилася кадрами зі своєї вечірки.

До речі, у мережі подейкують, що знаменитість порвала стосунки зі своїм бойфрендом, актором Тімоті Шаламе. А все тому, що він не був присутній на святі коханої.

"Найкращий день народження в моєму житті! Я так вдячна своїй родині та друзям за те, що зробили ці вихідні такими особливими і сповненими любові. 28-м відчуваються чудово", — написала вона в Instagram.

Кайлі Дженнер просто неба відсвяткувала 28-річчя з родиною і без Шаламе

Бізнеследі влаштувала собі свято у колі найрідніших просто неба та у закладі

Фото instagram

Кайлі Дженнер влаштувала цікаві розваги на своєму 28-річчі

А ще гості зібралися помалювали літні картини

Кайлі Дженнер показалася з дітьми та Кендалл на своєму 28-річчі без Шаламе

Діти Кайлі від її екса, репера Тревіса Скотта, 7-річна Стормі й 3-річний Ейр також були присутні на маминому святі. Вони багато розважалися зі своєю тіткою, моделлю Кендалл Дженнер

Ще одним доказом розриву зіркової парочки є те, що вони вже місяць не показувалися разом на публіці, пише Daily Mail. Хоча закохані робили це регулярно після того, як дебютували на хіднику.

Кайлі Дженнер похвалилася подарунками на своє 28-річчя

Знаменитості підготували декілька тортиків

Кайлі Дженнер показала веселу вечірку на своє 28-річчя

"А моїй сестрі Кендалл, дякую від щирого серця за те, що так ідеально все спланувала. Мені так пощастило, що ти є", — додала вона.

Кайлі Дженнер задула свічки на великому торті на своєму 28-річчі без Шаламе

Кайлі в мереживному луці задула свічки на чималому тортику, прикрашеному квітами

Кайлі Дженнер показалася поруч із Біберами на своєму 28-річчі

А ще на святі засвітилася давня подружка мільярдерки, Хейлі Бібер та її чоловік Джастін Бібер

Кайлі Дженнер показала яскраву вечірку з нагоди свого 28-річчя

Схоже, бажань в іменинниці було багато

Кайлі Дженнер замилувала обіймами з сином і дочкою на своєму 28-річчі

Куди ж без фото зі спадкоємцями

Кайлі Дженнер у хижому купальнику блиснула пишним бюстом

Але розважалася селебріті не довго і вже приступила до зйомок для свого бренду

Кайлі Дженнер похвалилася декольте у хижому купальнику

Бізнеследі поспокушала соковитим бюстом у хижому бікіні

Кайлі відома любов'ю до позування у спокусливих образах. Нещодавно вона ефектно знялась у купальнику з принтом з черешнями в руках та постала в обтислому латексі для реклами власного бренду. А ще зірка хвалилася пишним бюстом у яскравому міні.

Нагадаємо, про стосунки засновниці бренду і актора вперше заговорили навесні 2023-го. Після чого Дженнер і Шаламе стали помічати на побаченнях та розвагах на публіці.

До речі, якось ТаблоID розповідав, чим займається кожен член знаменитої родини і ділився фактами про їхнє життя.

