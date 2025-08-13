Без Шаламе: Кайлі Дженнер з родиною та дітьми відгуляла своє 28-річчя просто неба. Фото
Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер, якій 10 серпня виповнилося 28 років, поділилася кадрами зі своєї вечірки.
До речі, у мережі подейкують, що знаменитість порвала стосунки зі своїм бойфрендом, актором Тімоті Шаламе. А все тому, що він не був присутній на святі коханої.
"Найкращий день народження в моєму житті! Я так вдячна своїй родині та друзям за те, що зробили ці вихідні такими особливими і сповненими любові. 28-м відчуваються чудово", — написала вона в Instagram.
Ще одним доказом розриву зіркової парочки є те, що вони вже місяць не показувалися разом на публіці, пише Daily Mail. Хоча закохані робили це регулярно після того, як дебютували на хіднику.
Кайлі відома любов'ю до позування у спокусливих образах. Нещодавно вона ефектно знялась у купальнику з принтом з черешнями в руках та постала в обтислому латексі для реклами власного бренду. А ще зірка хвалилася пишним бюстом у яскравому міні.
Нагадаємо, про стосунки засновниці бренду і актора вперше заговорили навесні 2023-го. Після чого Дженнер і Шаламе стали помічати на побаченнях та розвагах на публіці.
До речі, якось ТаблоID розповідав, чим займається кожен член знаменитої родини і ділився фактами про їхнє життя.