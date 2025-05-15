Дженнер в асиметричному золотому купальнику підставила сонцю ласі форми і показала личко без мейку
27-річна косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер продовжує поповнювати свою Insta-стрічку гарячими фото.
Цього разу Кайлі посвітила формами в купальнику, тлом для яких стали пісок і океан.
Дженнер опублікувала знімки, зроблені у відпустці.
А ще Кайлі не боїться показувати невідфотошоплену себе. Раніше вона показувала обличчя без мейку.
Нагадаємо, рік тому Дженнер зізнавалася, чи використовує відомий Оземпік для схуднення.
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