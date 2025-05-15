Дженнер в асиметричному золотому купальнику підставила сонцю ласі форми і показала личко без мейку

Марія Мельник - 15 травня, 18:30

27-річна косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер продовжує поповнювати свою Insta-стрічку гарячими фото.

Цього разу Кайлі посвітила формами в купальнику, тлом для яких стали пісок і океан.

Дженнер опублікувала знімки, зроблені у відпустці.

Кайлі Дженнер в купальнику

Ймовірно, кралечка досі перебуває у Маямі


Дженнер посвітила бюстом

Дженнер з тих, хто любить похизуватися формами

Дженнер посвітила сідницями на пляжі
Кайлі Дженнер у золотому купальнику

До речі, зірка є мамою двох дітей, хоча, судячи з її форми, важко у це повірити

Дженнер посвітила формами
Кайлі Дженнер наробила фото в купальнику

До речі, жінка збільшила груди ще у 19 років

А ще Кайлі не боїться показувати невідфотошоплену себе. Раніше вона показувала обличчя без мейку.


Кайлі Дженнер без мейку

Нагадаємо, рік тому Дженнер зізнавалася, чи використовує відомий Оземпік для схуднення.

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