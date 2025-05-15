Дженнер в асиметричному золотому купальнику підставила сонцю ласі форми і показала личко без мейку

27-річна косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер продовжує поповнювати свою Insta-стрічку гарячими фото.

Цього разу Кайлі посвітила формами в купальнику, тлом для яких стали пісок і океан.

Дженнер опублікувала знімки, зроблені у відпустці.

Ймовірно, кралечка досі перебуває у Маямі

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Дженнер з тих, хто любить похизуватися формами

До речі, зірка є мамою двох дітей, хоча, судячи з її форми, важко у це повірити

До речі, жінка збільшила груди ще у 19 років

А ще Кайлі не боїться показувати невідфотошоплену себе. Раніше вона показувала обличчя без мейку.





Нагадаємо, рік тому Дженнер зізнавалася, чи використовує відомий Оземпік для схуднення.