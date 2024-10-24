Рожеве спіднє, baby-сукня та плюшевий ведмедик: Кайлі Дженнер оголила апетитні форми на фото для глянцю
27-річна блогерка та косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер зізналася, що ніколи не почувалася більше впевнено, ніж зараз.
Про це вона сказала в інтерв'ю журналу Elle, для якого також попозувала у спідньому та інших сексі луках.
За словами Кайлі, рання вагітність і материнство не далися їй легко. І тому лише зараз, коли їй 27 і вона вже кілька років не була вагітна, вона нарешті почувається собою і впевненою у собі як ніколи.
Як відомо, Дженнер завагітніла у 19 років. У 20 вона народила дочку Стормі, а в 24 - сина Ейра від екса, репера Тревіса Скотта.
Нещодавно дівчині закидали схуднення за допомогою "Оземпіку", а вона натомість нагадала всім про дві вагітності і зізналася у післяпологовій депресії.
Також не секрет, що Кайлі збільшувала груди і вдавалася до інших пластичних операцій.