Рожеве спіднє, baby-сукня та плюшевий ведмедик: Кайлі Дженнер оголила апетитні форми на фото для глянцю

Тамара Кудрявченко 24 жовтня, 13:45
Кайлі Дженнер на ліжку

У свої 27 Дженнер уже має двох дітей та суперуспішний косметичний бізнес

Фото Carin Backoff для Elle

27-річна блогерка та косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер зізналася, що ніколи не почувалася більше впевнено, ніж зараз.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналу Elle, для якого також попозувала у спідньому та інших сексі луках.

За словами Кайлі, рання вагітність і материнство не далися їй легко. І тому лише зараз, коли їй 27 і вона вже кілька років не була вагітна, вона нарешті почувається собою і впевненою у собі як ніколи.


Сестра Кардашян Кайлі

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Кайлі Дженнер для Elle

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Як відомо, Дженнер завагітніла у 19 років. У 20 вона народила дочку Стормі, а в 24 - сина Ейра від екса, репера Тревіса Скотта.

Кайлі Дженнер в купальнику

Дженнер, як і усі сестри з родини Кардашян-Дженнер, полюбляє виставляти пишні форми та позувати в спідньому

Нещодавно дівчині закидали схуднення за допомогою "Оземпіку", а вона натомість нагадала всім про дві вагітності і зізналася у післяпологовій депресії.

Кайлі Дженнер груди

Кайлі має красиву форму грудей, щоправда, не від природи, а після операції

Також не секрет, що Кайлі збільшувала груди і вдавалася до інших пластичних операцій.

Трішки baby style не завадить

Трішки baby style не завадить

Кайлі Дженнер у корсеті та шортах
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