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Донька Шварценеггера показала усіх його онуків на затишних фото

Карина Тімкова - 13 лютого, 12:30

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггераписьменниця Кетрін Шварценеггер продовжує насолоджуватися материнством і ділитися його особливими моментами в мережі.

35-річна мама опублікувала в Instagram серію сімейних фото, на яких можна побачити її маленького сина Форда Фіцджеральда, що народився у листопаді минулого року, а також зворушливі кадри з іншими членами сім’ї, зокрема чоловіком, актором Крісом Преттом.

На першому фото Кетрін позує перед дзеркалом у ванній кімнаті. Вона одягнена в зелену піжаму і ніжно тримає хлопчика на руках.

Кетрін Шварценеггер показала новонародженого сина

3-місячний онук Шварценеггера спокійно почекав на руках у мами, поки вона зробила ніжний знімок

фото з instagram

Наступний знімок показав її прогулянку разом із доньками: 4-річною Лайлою та 2-річною Елоїзою. Дівчатка, одягнені в рожево-білі костюми, тримаються за руки, йдучи слідом за мамою.

Кетрін Шварценеггер сфотографувалась з усіма своїми дітьми

Прогулянка справжніх принцес

45-річний Кріс на одній зі світлин загадково посміхається, тримаючи у руках спеціальний випуск журналу "Meaningful Living", який видає його теща Марія Шрайвер.

Кріс Претт і Кетрін Шварценеггер разом з'явились на прогулянці

Кріс оцінив новий журнал своєї тещі

На ще одному зворушливому кадрі брат Кетрін, Патрік Шварценеггер, міцно обіймає маленьких Лайлу та Елоїзу.

Патрік Шварценеггер обіймає доньок Кетрін

Патрік Шварценеггер обожнює своїх племінниць

Як відомо, старша донька відомого актора любить ділитись сімейними кадрами. Та інколи Кетрін дозволяє собі показати більше особистого. Як, наприклад, знімок у спідньому.

Нагадаємо, Шварценеггер і Претт вже 5 років у шлюбі. Пара завжди випромінює позитив та родинне тепло на своїх фото, але інколи трапляються казуси. Якось Кріс публічно звернувся до коханої, але стикнувся із хейтом в мережі. Його звинуватили у зневазі до Кетрін.

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