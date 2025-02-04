"Ось як треба, Б'янко": Кардашян у шкіряній сукні з екстремально оголеною спиною розхвалили у мережі

Американська теледіва Кім Кардашян з'явилася на благодійному заході 2025 Fifteen Percent Pledge Gala у відвертій сукні з відкритою спиною і показала красиві фото у своєму Instagram.

44-річна зірка реаліті-шоу вигуляла розкішне вбрання від Balmain, яке складалося з чорної шкіри та напівпрозорих вставок з кольчужної тканини, пише Daily Mail.

Особливу увагу привернула спина сукні, адже вона була повністю оголеною, що додало образу ще більшої зухвалості.

Бізнесвумен приголомшила відвертою сукнею на червоній доріжці Усі фото з Instagram

Реклама:

Кардашян доповнила лук маленькою сріблястою сумочкою. На заході вона також дебютувала з новою короткою зачіскою.

Зірка похизувалась ідеальною спиною

Вибір образу Кім Кардашян викликав активне обговорення в соцмережах, особливо після скандального виходу у світ дружини її колишнього чоловіка Каньє Веста — Б'янки Сенсорі. Остання з’явилася на Греммі у повністю прозорій сітчастій сукні, що спричинило критику від користувачів.

Кардашян же показала власну інтерпретацію спокусливого вбрання, залишаючись при цьому елегантною. Шанувальники швидко відреагували на її вибір, залишаючи захоплені коментарі: "Ось, як потрібно ефектно виглядати на червоній доріжці!" та "Елегантна Кім, це класика!".

Зухвалий образ Кім став головною темою обговорень

Нагадаємо, що Кардашян виховує чотирьох дітей від Каньє Веста — 11-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 5-річного Псалма. Зі своєю старшою донькою Кім нещодавно прогулялась у стильних образах з хутром.