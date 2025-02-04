"Ось як треба, Б'янко": Кардашян у шкіряній сукні з екстремально оголеною спиною розхвалили у мережі
Американська теледіва Кім Кардашян з'явилася на благодійному заході 2025 Fifteen Percent Pledge Gala у відвертій сукні з відкритою спиною і показала красиві фото у своєму Instagram.
44-річна зірка реаліті-шоу вигуляла розкішне вбрання від Balmain, яке складалося з чорної шкіри та напівпрозорих вставок з кольчужної тканини, пише Daily Mail.
Особливу увагу привернула спина сукні, адже вона була повністю оголеною, що додало образу ще більшої зухвалості.
Кардашян доповнила лук маленькою сріблястою сумочкою. На заході вона також дебютувала з новою короткою зачіскою.
Вибір образу Кім Кардашян викликав активне обговорення в соцмережах, особливо після скандального виходу у світ дружини її колишнього чоловіка Каньє Веста — Б'янки Сенсорі. Остання з’явилася на Греммі у повністю прозорій сітчастій сукні, що спричинило критику від користувачів.
Кардашян же показала власну інтерпретацію спокусливого вбрання, залишаючись при цьому елегантною. Шанувальники швидко відреагували на її вибір, залишаючи захоплені коментарі: "Ось, як потрібно ефектно виглядати на червоній доріжці!" та "Елегантна Кім, це класика!".
Нагадаємо, що Кардашян виховує чотирьох дітей від Каньє Веста — 11-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 5-річного Псалма. Зі своєю старшою донькою Кім нещодавно прогулялась у стильних образах з хутром.