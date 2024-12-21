Кардашян у шкіряному бургунді посвітила пишним бюстом для трендових фото
Американська теледіва Кім Кардашян, яка нещодавно позувала у трусиках та балаклаві й спантеличила фанів, похвалилася формами в обтислій сукні.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Кім позує у шкіряній сукні трендового кольору бургунді з глибоким декольте та вирізами під грудьми.
Нагадаємо, на початку грудня Кім Кардашян покаталася на байку у колготках та на підборах.
Як відомо, для реклами свого бренду спідньої білизни Кім якось позувала в образі гарячої італійки.
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