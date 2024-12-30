Яскравий лук мамці та щирі емоції дітей: Кардашян із доньками і синами від Веста наробила вайбових фото коло ялинки

Американська реалітізірка та підприємниця Кім Кардашян зі своїми чотирма нашадками попозувала на тлі ялинки для традиційних зимово-святкових фото.

44-річна Кім не стала вигадувати якийсь фемілі-лук, а, схоже, дала дітям можливість одягтися як вони самі того забажають і вільно почуватися перед камерою. Про це свідчать кумедні гримаски хлопців та дівчаток.

Сама колишня дружина Каньє Веста для фотосесії обрала яскраву червону сукню на бретелях із зухвалими розрізами по боках.

У Кардашян від шлюбу з Вестом четверо нащадків

Тепер діти Кім охоче позують для сімейних світлин. А було таке, що декого з них доводилося домальовувати в різдвяну листівку фотошопом

Нагадаємо, старшій доньці експодружжя, Норт Вест уже 11 років, а старшому синові Сейнту 9. Молодшим, Чикаго та Псалму, народженим сурогатними матерями, 6 та 5. Як відомо, Кім переконана, що один із дітей - реінкарнація її покійного батька Роберта.