Яскравий лук мамці та щирі емоції дітей: Кардашян із доньками і синами від Веста наробила вайбових фото коло ялинки
Американська реалітізірка та підприємниця Кім Кардашян зі своїми чотирма нашадками попозувала на тлі ялинки для традиційних зимово-святкових фото.
44-річна Кім не стала вигадувати якийсь фемілі-лук, а, схоже, дала дітям можливість одягтися як вони самі того забажають і вільно почуватися перед камерою. Про це свідчать кумедні гримаски хлопців та дівчаток.
Сама колишня дружина Каньє Веста для фотосесії обрала яскраву червону сукню на бретелях із зухвалими розрізами по боках.
Нагадаємо, старшій доньці експодружжя, Норт Вест уже 11 років, а старшому синові Сейнту 9. Молодшим, Чикаго та Псалму, народженим сурогатними матерями, 6 та 5. Як відомо, Кім переконана, що один із дітей - реінкарнація її покійного батька Роберта.
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Хто на кого схожий? Кардашян замилувала підписників фото з чотирма дітьми від Веста
11-річна донька Кардашян і Веста в камуфляжі та волохатих крилах побешкетувала для глянцю та присоромила матір. Фото
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