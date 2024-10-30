Без фотошопу?: Кардашян посвітила видатними формами у бікіні та бодіс'юті свого бренду
Американська теледіва Кім Кардашян вважає, що найкраща реклама її бренду одягу - вона сама.
В Insta-сторіс 44-річна зірка приміряла на себе кілька позицій з власного SKIMS і посвітила неабиякими жіночними формами.
Власниця бренду почала з більш скромних луків і дійшла до бікіні.
Як відомо, Кардашян підловлювали на фотошопі чимало разів, і не завжди справа стосувалася талії або стегон. Якось, наприклад, у зірки помітили зайвий... палець.
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