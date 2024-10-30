Без фотошопу?: Кардашян посвітила видатними формами у бікіні та бодіс'юті свого бренду

Марія Мельник 30 жовтня, 15:45
Кардашян посвітила декольте
фото з Instagram

Американська теледіва Кім Кардашян вважає, що найкраща реклама її бренду одягу - вона сама.

В Insta-сторіс 44-річна зірка приміряла на себе кілька позицій з власного SKIMS і посвітила неабиякими жіночними формами.

Власниця бренду почала з більш скромних луків і дійшла до бікіні.


Кім у спідниці і топі

Очікувано, що речі, створені Кім, будуть підкреслювати вузьку талію

скрін з Instagram
Кім Кардашян в своєму обтислому костюмі

Кім показала себе з різних боків у спідниці і кардигані

Кардашян - талія і стегна зблизька

І хоча зірку часто звинувачують у фотошопі фігури, на відео видно, що контури талії Кім дійсно такі самі, як на фото (якщо, звісно, кралечка не використовувала всіляких застосунків)

Бодісьют бренду Кардашян

Наступна рожева "крута" позиція від Кардашян

Кім Кардашян у трусиках і топі

Цікаво, наскільки зростуть продажі після такої реклами?

До речі, зірку не так часто можна побачити не на професійно зроблених фото

До речі, зірку не так часто можна побачити не на професійно зроблених фото

Як відомо, Кардашян підловлювали на фотошопі чимало разів, і не завжди справа стосувалася талії або стегон. Якось, наприклад, у зірки помітили зайвий... палець.

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Кім Кардашян
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