Без фотошопу?: Кардашян посвітила видатними формами у бікіні та бодіс'юті свого бренду

Американська теледіва Кім Кардашян вважає, що найкраща реклама її бренду одягу - вона сама.

В Insta-сторіс 44-річна зірка приміряла на себе кілька позицій з власного SKIMS і посвітила неабиякими жіночними формами.

Власниця бренду почала з більш скромних луків і дійшла до бікіні.

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Очікувано, що речі, створені Кім, будуть підкреслювати вузьку талію скрін з Instagram

Кім показала себе з різних боків у спідниці і кардигані

І хоча зірку часто звинувачують у фотошопі фігури, на відео видно, що контури талії Кім дійсно такі самі, як на фото (якщо, звісно, кралечка не використовувала всіляких застосунків)

Наступна рожева "крута" позиція від Кардашян

Цікаво, наскільки зростуть продажі після такої реклами?

До речі, зірку не так часто можна побачити не на професійно зроблених фото

Як відомо, Кардашян підловлювали на фотошопі чимало разів, і не завжди справа стосувалася талії або стегон. Якось, наприклад, у зірки помітили зайвий... палець.