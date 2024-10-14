Каньє Веста звинуватили у сексуальному насильстві

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Колишня асистентка 47-річного американського репера Каньє Веста, Лорен Пішіотта, котра влітку звинуватила його в харасменті і несправедливому звільненні, додала до своїх тверджень іще декілька шокуючих пунктів.

Так, жінка заявляє, що на одній із вечірок, організованих Вестом разом із скандальним Diddy, ексчоловік Кім Кардашян вчинив над нею сексуальне насильство.

Про це повідомляє People.

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Каньє Вест вчинив сексуальне насильство? Фото Getty Images

Лорен каже, що на тій тусівці їй, за наказом Каньє Веста, подали напій із якоюсь одурманюючою речовиною. І що її станом репер зрештою і скористався.

Нових звинувачень в бік Веста його представники поки не прокоментували. Раніше ж вони погрожували Пішіотті зустрічним позовом, стверджуючи, що постраждала сторона - це він, а Лорен - "застосовувала сексуальний примус".

Нагадаємо, число людей, як жінок, так і чоловіків, які звинувачують у сексуальному насиллі репера та продюсера Diddy, вже більше сотні. Він перебуває під арештом.











