Кардашян у самих колготках та на підборах епатувала їздою на байку. Фото

Марія Мельник 4 грудня, 14:30
Кардашян верхи на байку

Американська теледіва Кім Кардашян епатувала нічним катанням на байку.

44-річна зірка в самих колготках та боді посвітила апетитними частинами тіла.

"Насолоджуюся поїздкою", - підписала фото Кім.


Кардашян посвітила сідницями

Ймовірно Кім вирішила, що на підборах буде краще

фото з Instagram
Кім Кардашян фото в колготках

Як думаєте, чи подолала Кардашян хоча б кілька метрів?

Кім на байку

Виглядає дуже ефектно

Кім посвітила стегнами на байку

Принаймні Кім не порушила правил безпеки і одягнула шолом...

Довірилися б такому водію?

Довірилися б такому водію?

Вочевидь, боді на Кардашян - виріб її власного виробництва. Ба більше, зірка настільки впевнена, вона - найкраща реклама свого бренду, що регулярно знімається у своєму спідньому, піжамах, костюмах тощо.

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Кім Кардашян
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