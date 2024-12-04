Кардашян у самих колготках та на підборах епатувала їздою на байку. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян епатувала нічним катанням на байку.
44-річна зірка в самих колготках та боді посвітила апетитними частинами тіла.
"Насолоджуюся поїздкою", - підписала фото Кім.
Вочевидь, боді на Кардашян - виріб її власного виробництва. Ба більше, зірка настільки впевнена, вона - найкраща реклама свого бренду, що регулярно знімається у своєму спідньому, піжамах, костюмах тощо.
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