Леопард із леопардом: Кардашян у спідньому, боксерках і кетс'юті наробила статичних фото

Американська теледіва Кім Кардашян продемонструвала на собі колекцію одягу, створену у колаборації SKIMS та Dolce&Gabbana.

На статичних фото 44-річна зірка у кетс'юті, комбінації, стрингах та халаті посвітила жіночними пружними формами.

Раніше ТаблоID показував, як змінювалася Кардашян з 90-х і до сьогодні фото з Instagram

Колекція Кім і відомого бренду доказ того, що леопардовий принт не втрачає актуальності

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Кім багато пітніє над своїми формами у спортзалі

Чудовий домашній лук на повсякдень

Кім знає, що найкраща реклама свого бренду - вона сама, тому нікому не довіряє це діло

Не вистачає леопарадової шкіри на підлозі...

Нагадаємо, для кампейну колаборації Кім та її сестра Кортні вдали з себе італійських подруг-красунь. І хоча зірку часто звинувачували у надмірному використанні фотошопа, раніше Кардашян світила своїми широкими стегнами і вузькою талією на відео (що можна побачити нечасто).