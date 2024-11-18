Леопард із леопардом: Кардашян у спідньому, боксерках і кетс'юті наробила статичних фото

Марія Мельник 18 листопада, 15:15

Американська теледіва Кім Кардашян продемонструвала на собі колекцію одягу, створену у колаборації SKIMS та Dolce&Gabbana.

На статичних фото 44-річна зірка у кетс'юті, комбінації, стрингах та халаті посвітила жіночними пружними формами.

Кардяшан у спідньому з хижим принтом

Раніше ТаблоID показував, як змінювалася Кардашян з 90-х і до сьогодні

фото з Instagram
Кім Кардашян - фото у леопарді

Колекція Кім і відомого бренду доказ того, що леопардовий принт не втрачає актуальності


Ексдружина Каньє Веста у бікіні і майці

Кім багато пітніє над своїми формами у спортзалі

Кім у боксерках і лонгсліві

Чудовий домашній лук на повсякдень

Кардашян у сексі-луках
Кардашян у кетсьюті

Кім знає, що найкраща реклама свого бренду - вона сама, тому нікому не довіряє це діло

Не вистачає леопарадової шкіри на підлозі...

Не вистачає леопарадової шкіри на підлозі...

Нагадаємо, для кампейну колаборації Кім та її сестра Кортні вдали з себе італійських подруг-красунь. І хоча зірку часто звинувачували у надмірному використанні фотошопа, раніше Кардашян світила своїми широкими стегнами і вузькою талією на відео (що можна побачити нечасто).

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Кім Кардашян
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