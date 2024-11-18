Леопард із леопардом: Кардашян у спідньому, боксерках і кетс'юті наробила статичних фото
Американська теледіва Кім Кардашян продемонструвала на собі колекцію одягу, створену у колаборації SKIMS та Dolce&Gabbana.
На статичних фото 44-річна зірка у кетс'юті, комбінації, стрингах та халаті посвітила жіночними пружними формами.
Нагадаємо, для кампейну колаборації Кім та її сестра Кортні вдали з себе італійських подруг-красунь. І хоча зірку часто звинувачували у надмірному використанні фотошопа, раніше Кардашян світила своїми широкими стегнами і вузькою талією на відео (що можна побачити нечасто).
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