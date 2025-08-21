Без окулярів чи маски: Klavdia Petrivna заворожила ніжним образом у новому відео

Марія Ткаченко - 21 серпня, 14:30
Klavdia Petrivna
Фото з Instagram Klavdia Petrivna

Співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко) порадувала своїх шанувальників mood video на свою пісню "Журба".

Артистка, яка зазвичай воліє приховувати своє личко за окулярами, маскою, капелюхом тощо, цього разу вирішила так не робити.

Скріни з відео Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna вирішила цього разу відмовитися від своєї фішки та не ховати обличчя

https://www.youtube.com/watch?v=XAia3ssVbuE&ab_channel=KlavdiaPetrivna

"Солодке вино у моєї журби", - написала Клавдія в Instagram, подякувавши за чудові коментарі.

У них люди захоплюються як піснею, так і вродою Соломії.

Соломія Опришко

Артистка випустила mood-відео на пісню "Журба"

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх кліпів Klavdia Petrivna постала в образі маріонетки П'єро. А ще вона показувалася в мережі в загадковому total black образі

Читайте також:

"Їде дах": Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко творчо відповіли на підозри, що вони - одна людина. Відео

Кінець інтриги: Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя. Відео

"Ватра": Klavdia Petrivna вразила запальним кавером на пісню з Нацвідбору. Відео

Клавдія Петрівна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів