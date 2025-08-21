Без окулярів чи маски: Klavdia Petrivna заворожила ніжним образом у новому відео
Співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко) порадувала своїх шанувальників mood video на свою пісню "Журба".
Артистка, яка зазвичай воліє приховувати своє личко за окулярами, маскою, капелюхом тощо, цього разу вирішила так не робити.
"Солодке вино у моєї журби", - написала Клавдія в Instagram, подякувавши за чудові коментарі.
У них люди захоплюються як піснею, так і вродою Соломії.
Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх кліпів Klavdia Petrivna постала в образі маріонетки П'єро. А ще вона показувалася в мережі в загадковому total black образі.
