"Ніжно, по-новому, водночас пристрасно": Klavdia Petrivna продемонструвала свій новий образ. Фото

Марія Ткаченко - 4 червня, 16:00
Klavdia Petrivna
Фото з Instagram Klavdia Petrivna

Співачка Klavdia Petrivna, яка не так давно перевтілювалася у рожевокосу маріонетку, вразила свою аудиторію новим загадковим образом.

Соломія Опришко постала перед камерою в total black із капелюшком, пов'язкою на оці (чи, точніше, під оком), пальчатками та масивними золотими прикрасами.

Клавдія Петрівна

Klavdia Petrivna не втомлюється дивувати своїх фанів

Фото Tetiana Snizhko

"Створили неймовірну зйомку, яка віддзеркалила всі емоції з нового альбому "Інтимна лірика"", - поділилася зірка у Instagram.

"Ніжно, по-новому, водночас пристрасно", - помилувалася собою Klavdia, поцікавившись у підписників, як їм образ.

Klavdia Petrivna в Instagram

Цей образ - віддзеркалення емоцій із нового альбому виконавиці

"Принцеса", - лаконічно відреагували під її дописом із офіційного акаунту гурту Tvorchi.

Соломія Опришко

Нагадаємо, сумніви стосовного того, хто така насправді Klavdia Petrivna, остаточно розвіялися в серпні 2024-го, коли виконавиця на сольниках у Києві нарешті показала своє обличчя. Багато хто правильно здогадувався, що це Опришко, але була й інша кандидатура.  

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