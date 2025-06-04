"Ніжно, по-новому, водночас пристрасно": Klavdia Petrivna продемонструвала свій новий образ. Фото

Співачка Klavdia Petrivna, яка не так давно перевтілювалася у рожевокосу маріонетку, вразила свою аудиторію новим загадковим образом.

Соломія Опришко постала перед камерою в total black із капелюшком, пов'язкою на оці (чи, точніше, під оком), пальчатками та масивними золотими прикрасами.

Klavdia Petrivna не втомлюється дивувати своїх фанів Фото Tetiana Snizhko

Реклама:

"Створили неймовірну зйомку, яка віддзеркалила всі емоції з нового альбому "Інтимна лірика"", - поділилася зірка у Instagram.

"Ніжно, по-новому, водночас пристрасно", - помилувалася собою Klavdia, поцікавившись у підписників, як їм образ.

Цей образ - віддзеркалення емоцій із нового альбому виконавиці

"Принцеса", - лаконічно відреагували під її дописом із офіційного акаунту гурту Tvorchi.

Нагадаємо, сумніви стосовного того, хто така насправді Klavdia Petrivna, остаточно розвіялися в серпні 2024-го, коли виконавиця на сольниках у Києві нарешті показала своє обличчя. Багато хто правильно здогадувався, що це Опришко, але була й інша кандидатура.