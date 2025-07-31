"Сезон качанів відкрито": Клопотенко порадив, із чим, окрім солі, ще можна їсти кукурудзу

Марія Мельник - 31 липня, 14:00

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко відкрив "сезон качанів".

У своєму Instagram він показав, у який спосіб можна їсти кукурудзу.

"Сезон качанів відкрито. Можна, звісно, просто з сіллю, але ж так цікавіше. Цьом", - написав Євген.

Спершу кухар порадив відварити кукурудзу і намастити її маслом, а також трошки підсолити. Після "бази" можна починати робити експерименти.


Поєднання перше: додати до кукурудзи лимон і мед.

Рецепт кукурудзи від Євгена

Чи куштували ви колись таку кукурудзу?

Кукурудза із салямі

За порадою Євгена, можна викласти на качан салямі і додати трошки перцю

Для третього поєднання знадобиться качан і сметана.


Виглядає доволі епатажно, в дусі кухаря

Виглядає доволі епатажно, в дусі кухаря

Рецепт кукурудзи від Клопотенка

Також спробуйте додати до кукурудзи подрібнені лісові горіхи

Останнє поєднання виявилося менш бюджетним. Клопотенко радить відварити до кукурудзи раків.

Як відомо, кукурудзу треба вміти не лише смачно приготувати, а й правильно зʼїсти. Раніше телеведуча Оля Фреймут навчила, як це зробити за етикетом.

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