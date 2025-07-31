"Сезон качанів відкрито": Клопотенко порадив, із чим, окрім солі, ще можна їсти кукурудзу

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко відкрив "сезон качанів".

У своєму Instagram він показав, у який спосіб можна їсти кукурудзу.

"Сезон качанів відкрито. Можна, звісно, просто з сіллю, але ж так цікавіше. Цьом", - написав Євген.

Спершу кухар порадив відварити кукурудзу і намастити її маслом, а також трошки підсолити. Після "бази" можна починати робити експерименти.

Поєднання перше: додати до кукурудзи лимон і мед.

Чи куштували ви колись таку кукурудзу?

За порадою Євгена, можна викласти на качан салямі і додати трошки перцю

Для третього поєднання знадобиться качан і сметана.





Виглядає доволі епатажно, в дусі кухаря

Також спробуйте додати до кукурудзи подрібнені лісові горіхи

Останнє поєднання виявилося менш бюджетним. Клопотенко радить відварити до кукурудзи раків.

Як відомо, кукурудзу треба вміти не лише смачно приготувати, а й правильно зʼїсти. Раніше телеведуча Оля Фреймут навчила, як це зробити за етикетом.