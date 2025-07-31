"Сезон качанів відкрито": Клопотенко порадив, із чим, окрім солі, ще можна їсти кукурудзу
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко відкрив "сезон качанів".
У своєму Instagram він показав, у який спосіб можна їсти кукурудзу.
"Сезон качанів відкрито. Можна, звісно, просто з сіллю, але ж так цікавіше. Цьом", - написав Євген.
Спершу кухар порадив відварити кукурудзу і намастити її маслом, а також трошки підсолити. Після "бази" можна починати робити експерименти.
Поєднання перше: додати до кукурудзи лимон і мед.
Для третього поєднання знадобиться качан і сметана.
Останнє поєднання виявилося менш бюджетним. Клопотенко радить відварити до кукурудзи раків.
Як відомо, кукурудзу треба вміти не лише смачно приготувати, а й правильно зʼїсти. Раніше телеведуча Оля Фреймут навчила, як це зробити за етикетом.
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