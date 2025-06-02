"Народжені одне для одного": Клопотенко здивував рецептом оладок із кабачків та тропічного фрукта
38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом оладок.
У своєму Instagram ресторатор розказав, як зробити страву з додаванням кабачків і бананів.
"Банан смажили. Кабачки смажили. Кабачки з бананом — час настав", - впевнено заявив зірковий кухар.
"Кабачок трете на терку, зціджуєте всю зайву рідину. Два банани — на крупну терку. Додаєте яйце, 2 столові ложки борошна, дрібку солі. Перемішуєте, смажите на олії з двох боків до рум’яної скоринки. Подаєте зі сметаною або медом. І їжте в будь-який час доби. Цьом", - пояснив Євген.
Нагадаємо, раніше акторка Анна Саліванчук показала рецепт оладків з яблук.
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