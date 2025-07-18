Чілі, буряк або гірчиця: Клопотенко порадив, з чим варто куштувати вишню

Марія Мельник - 18 липня, 14:30

Шефкухар, ресторатор та амбасадор українського борщу Євген Клопотенко продовжує свої кулінарні експерименти.

Цього разу кухар порадив незвичні поєднання з вишнями.

Клопотенко запропонував, з чим можна заметчити ягоду. Перший варіант - з буряком. Також слід додати сіль та олію за смаком.

До речі, виходить такий собі дуже корисний червоний салат

До речі, виходить такий собі дуже корисний червоний салат


Для наступного поєднання Євген радить заміксувати вишні з базиліком

Для наступного поєднання Євген радить заміксувати вишні з базиліком

В якості десерту Клопотенко пропонує вишні з мʼятою.

Рецепти на той випадок, якщо ваші вишні засумували в холодильнику...

Рецепти на той випадок, якщо ваші вишні засумували в холодильнику...

Також можна змішати ягоди з сіллю, американською солодкою гірчицею, або поєднати перець чілі з корицею, мускатним горіхом і вишнями. Обирайте варіант за смаком.

Клопотенко показав, як зробити вишні незабутніми

Клопотенко показав, як зробити вишні незабутніми

Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч показувала, як готувати вареники з вишнями.

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