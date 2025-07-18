Чілі, буряк або гірчиця: Клопотенко порадив, з чим варто куштувати вишню
Шефкухар, ресторатор та амбасадор українського борщу Євген Клопотенко продовжує свої кулінарні експерименти.
Цього разу кухар порадив незвичні поєднання з вишнями.
Клопотенко запропонував, з чим можна заметчити ягоду. Перший варіант - з буряком. Також слід додати сіль та олію за смаком.
В якості десерту Клопотенко пропонує вишні з мʼятою.
Також можна змішати ягоди з сіллю, американською солодкою гірчицею, або поєднати перець чілі з корицею, мускатним горіхом і вишнями. Обирайте варіант за смаком.
Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч показувала, як готувати вареники з вишнями.
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