Чілі, буряк або гірчиця: Клопотенко порадив, з чим варто куштувати вишню

Шефкухар, ресторатор та амбасадор українського борщу Євген Клопотенко продовжує свої кулінарні експерименти.

Цього разу кухар порадив незвичні поєднання з вишнями.

Клопотенко запропонував, з чим можна заметчити ягоду. Перший варіант - з буряком. Також слід додати сіль та олію за смаком.

До речі, виходить такий собі дуже корисний червоний салат

Для наступного поєднання Євген радить заміксувати вишні з базиліком

В якості десерту Клопотенко пропонує вишні з мʼятою.

Рецепти на той випадок, якщо ваші вишні засумували в холодильнику...

Також можна змішати ягоди з сіллю, американською солодкою гірчицею, або поєднати перець чілі з корицею, мускатним горіхом і вишнями. Обирайте варіант за смаком.

Клопотенко показав, як зробити вишні незабутніми

Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч показувала, як готувати вареники з вишнями.