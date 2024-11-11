"Точно не хочу одружуватись": Клопотенко про хаотичні стосунки з жінками, поцілунок з чоловіком та вартість приватної вечері від нього

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Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко відповів на плітки щодо романів та розказав про своє "хаотичне" особисте життя.

У "Люкс ФМ" 37-річний зірковий ресторатор також назвав суму, яку доведеться заплатити за вечерю від нього.

Клопотенко зазначив, що нечасто готує для когось на замовлення.

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"Я зазвичай такі корпоративи не роблю, дуже рідко. Якщо покликати мене виступити на корпоративі як кулінара, це коштуватиме десь $8000. А якщо комусь приготувати (хоча зазвичай не готую) - для держави - безкоштовно. Якщо це чиєсь приватне бажання - також $8000", - відповів він.

Євген також прокоментував, чи мав роман зі співачкою Златою Огнєвіч:

"Звісно нам приписували роман. Не знаю, хай вона скаже. Це було дуже давно, але у нас досі дуже теплі приємні стосунки. У нас один до одного якийсь метч".

Зірковий кухар розказав, у яких стосунках перебуває з блогеркою Раміною, яка раніше назвала його "звичайним лицеміром".

"Ніяких стосунків в мене немає з Раміною. Не перетинаємося. Вона непогана людина", - коротко відповів він.

За словами Євгена, у романтичних стосунках з чоловіками він також не перебував:

"Мені подобаються чоловіки, чоловіки гарні. І дівчата гарні. Романтичних стосунків з чоловіками не було, бо відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш - дуже важко".

"По-друге, до чоловіків має бути якесь тяжіння, бажання. В мене, на жаль (чи на радість), до чоловіків немає. Я колись цілувався з хлопцем, щоби зрозуміти, як це воно. Але в мене немає вогню всередині", - пояснив Євген.

Клопотенко пригадав і випадки, коли дівчатам доводилося переривати вагітність після статевого акту з ним.

"Було таке, було. Я спілкуюся з тими дівчатами. Виглядає так, ніби це їх не травмувало, а для мене це дуже важливо. Я зазвичай у житті ні про що не шкодую, бо намагаюся приймати рішення, які можу. Мені тут більше важливо, що відчуває дівчина", - зазначив кухар.

Як пояснив Євген, він шукає себе у стосунках, однак одружуватись точно не збирається:

"Я шукаю себе. Вільні стосунки - це гарна форма. Я шукаю форму, яка буде пасувати мені. Форма стосунків неважлива, важливо те, з ким ти це робиш і як відчуваєш цей вайб".

"Я бачив не дуже багато успішних кейсів, де люди одружилися й щасливі, тому, мабуть, точно я не хочу одружуватись, але точно шукаю людину, з якою можна було б робити одне одному приємно. Це кайф", - відповів він.

Клопотенко також спробував класифікувати свої стосунки з жінками.

"Хаотичні стосунки - це означає, що в мене немає постійної партнерки надовго на даному етапі життя. А в мене партнерки можуть мінятися. Я постійно надаю цьому велике значення. Ходжу до лікарів, здаю всі аналізи, не займаюся незахищеним сексом. Це відбувається лише за умови згоди двох сторін. Це максимально етична форма, але ж можна впакувати її і у слово "хаотично". Максимально хаотична етична екологічна здорова форма", - відповів Євген з усмішкою.

Зірковий шеф-кухар пригадав екстремальні місця, в яких займався сексом.

"Було на балконі другого поверха на людній вулиці. Люди не аплодували. В криниці (глибиною 3 метри). Це було дуже екстремально і прикольно. І на вулиці за 5 хвилин до комендантської години", - пригадав Клопотенко.

До речі, у жовтні Клопотенко розсекретив, яку страву не любить колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, та уклав парі з ним.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розказував, які страви любить перша леді України та чому йому потрібна людина у клітці.