"Точно не хочу одружуватись": Клопотенко про хаотичні стосунки з жінками, поцілунок з чоловіком та вартість приватної вечері від нього
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко відповів на плітки щодо романів та розказав про своє "хаотичне" особисте життя.
У "Люкс ФМ" 37-річний зірковий ресторатор також назвав суму, яку доведеться заплатити за вечерю від нього.
Клопотенко зазначив, що нечасто готує для когось на замовлення.
"Я зазвичай такі корпоративи не роблю, дуже рідко. Якщо покликати мене виступити на корпоративі як кулінара, це коштуватиме десь $8000. А якщо комусь приготувати (хоча зазвичай не готую) - для держави - безкоштовно. Якщо це чиєсь приватне бажання - також $8000", - відповів він.
Євген також прокоментував, чи мав роман зі співачкою Златою Огнєвіч:
"Звісно нам приписували роман. Не знаю, хай вона скаже. Це було дуже давно, але у нас досі дуже теплі приємні стосунки. У нас один до одного якийсь метч".
Зірковий кухар розказав, у яких стосунках перебуває з блогеркою Раміною, яка раніше назвала його "звичайним лицеміром".
"Ніяких стосунків в мене немає з Раміною. Не перетинаємося. Вона непогана людина", - коротко відповів він.
За словами Євгена, у романтичних стосунках з чоловіками він також не перебував:
"Мені подобаються чоловіки, чоловіки гарні. І дівчата гарні. Романтичних стосунків з чоловіками не було, бо відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш - дуже важко".
"По-друге, до чоловіків має бути якесь тяжіння, бажання. В мене, на жаль (чи на радість), до чоловіків немає. Я колись цілувався з хлопцем, щоби зрозуміти, як це воно. Але в мене немає вогню всередині", - пояснив Євген.
Клопотенко пригадав і випадки, коли дівчатам доводилося переривати вагітність після статевого акту з ним.
"Було таке, було. Я спілкуюся з тими дівчатами. Виглядає так, ніби це їх не травмувало, а для мене це дуже важливо. Я зазвичай у житті ні про що не шкодую, бо намагаюся приймати рішення, які можу. Мені тут більше важливо, що відчуває дівчина", - зазначив кухар.
Як пояснив Євген, він шукає себе у стосунках, однак одружуватись точно не збирається:
"Я шукаю себе. Вільні стосунки - це гарна форма. Я шукаю форму, яка буде пасувати мені. Форма стосунків неважлива, важливо те, з ким ти це робиш і як відчуваєш цей вайб".
"Я бачив не дуже багато успішних кейсів, де люди одружилися й щасливі, тому, мабуть, точно я не хочу одружуватись, але точно шукаю людину, з якою можна було б робити одне одному приємно. Це кайф", - відповів він.
Клопотенко також спробував класифікувати свої стосунки з жінками.
"Хаотичні стосунки - це означає, що в мене немає постійної партнерки надовго на даному етапі життя. А в мене партнерки можуть мінятися. Я постійно надаю цьому велике значення. Ходжу до лікарів, здаю всі аналізи, не займаюся незахищеним сексом. Це відбувається лише за умови згоди двох сторін. Це максимально етична форма, але ж можна впакувати її і у слово "хаотично". Максимально хаотична етична екологічна здорова форма", - відповів Євген з усмішкою.
Зірковий шеф-кухар пригадав екстремальні місця, в яких займався сексом.
"Було на балконі другого поверха на людній вулиці. Люди не аплодували. В криниці (глибиною 3 метри). Це було дуже екстремально і прикольно. І на вулиці за 5 хвилин до комендантської години", - пригадав Клопотенко.
До речі, у жовтні Клопотенко розсекретив, яку страву не любить колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, та уклав парі з ним.
Нагадаємо, раніше Клопотенко розказував, які страви любить перша леді України та чому йому потрібна людина у клітці.
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