"Нарешті українське стало модним": Клопотенко показався у вишиванці та спідниці плісе

Шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко у День вишиванки 15-го травня, як і інші селебріті, показався у сорочці від українського бренду.

Але свій лук він вирішив екстравагантно доповнити... довгою спідницею плісе.

"Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо — і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним", - написав Клопотенко.

Євген привітав з Днем вишиванки в нетривіальному образі зі спідницею

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До речі, Євген і справді носить вишиванки доволі часто і записує в них відео своїх рецептів.



