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Саліванчук у кокетливому спідньому насмажила оладок з яблуками

Марія Ткаченко - 2 квітня, 12:00
Анна Саліванчук
Фото tania_strela_ph

Акторка Анна Саліванчук поділилася рецептом одного з улюблених сніданків своїх синів, Гліба та Нікіти - оладок із яблуками на кефірі.

У Insta-сторіс 39-річна зірка показала, як готує, присмачивши ефектне відео своїм звабним домашнім ранковим луком із білого ліфа та шортиків.

Акторка Анна Саліванчук

Саліванчук порадувала підписників красивим та корисним контентом

Скріни з Instagram Саліванчук

"Хто рано встає, той багато справ має і оладки з яблучок на кефірі готує", - оголосила Саліванчук.

Саліванчук в Instagram

А в в чому готуєте сніданки?

Рецепт від Саліванчук

Отже, оладки з яблуками

Навівши перелік інгредієнтів, Аня дала детальні інструкції: почистити яблука від шкірки і натерти на буряковій терці. В іншій мисці акторка збила міксером яйця, цукор, дрібку солі та розпушувач. Далі у суміш додала кефір, яблука та борошно і перемішала ложкою. Нею ж зірка викладала майбутні оладки на пательні - смажила одразу на двох, під кришкою.

Оладки з яблуками
Оладки з тертим яблуком
Рецепт оладок

Ось такі рум'яні оладки вийшли в Саліванчук 

У кінці відео якраз вчасно з'являється й один із їдців, 4-річний Нікіта.

Син Саліванчук

Нікіта прокинувся якраз вчасно, щоби поласувати маминими оладками

Нагадаємо, нещодавно Саліванчук демонструвала, як приготувати омлет із кунжутною скоринкою.

Як відомо, в лютому розлучена Анна повідомила, що в неї з'явився залицяльник

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Анна Саліванчук рецепти зірок
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