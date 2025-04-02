Саліванчук у кокетливому спідньому насмажила оладок з яблуками

Акторка Анна Саліванчук поділилася рецептом одного з улюблених сніданків своїх синів, Гліба та Нікіти - оладок із яблуками на кефірі.

У Insta-сторіс 39-річна зірка показала, як готує, присмачивши ефектне відео своїм звабним домашнім ранковим луком із білого ліфа та шортиків.

Саліванчук порадувала підписників красивим та корисним контентом Скріни з Instagram Саліванчук

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"Хто рано встає, той багато справ має і оладки з яблучок на кефірі готує", - оголосила Саліванчук.

А в в чому готуєте сніданки?

Отже, оладки з яблуками

Навівши перелік інгредієнтів, Аня дала детальні інструкції: почистити яблука від шкірки і натерти на буряковій терці. В іншій мисці акторка збила міксером яйця, цукор, дрібку солі та розпушувач. Далі у суміш додала кефір, яблука та борошно і перемішала ложкою. Нею ж зірка викладала майбутні оладки на пательні - смажила одразу на двох, під кришкою.

Ось такі рум'яні оладки вийшли в Саліванчук

У кінці відео якраз вчасно з'являється й один із їдців, 4-річний Нікіта.

Нікіта прокинувся якраз вчасно, щоби поласувати маминими оладками

Нагадаємо, нещодавно Саліванчук демонструвала, як приготувати омлет із кунжутною скоринкою.

Як відомо, в лютому розлучена Анна повідомила, що в неї з'явився залицяльник.



