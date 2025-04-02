Саліванчук у кокетливому спідньому насмажила оладок з яблуками
Акторка Анна Саліванчук поділилася рецептом одного з улюблених сніданків своїх синів, Гліба та Нікіти - оладок із яблуками на кефірі.
У Insta-сторіс 39-річна зірка показала, як готує, присмачивши ефектне відео своїм звабним домашнім ранковим луком із білого ліфа та шортиків.
"Хто рано встає, той багато справ має і оладки з яблучок на кефірі готує", - оголосила Саліванчук.
Навівши перелік інгредієнтів, Аня дала детальні інструкції: почистити яблука від шкірки і натерти на буряковій терці. В іншій мисці акторка збила міксером яйця, цукор, дрібку солі та розпушувач. Далі у суміш додала кефір, яблука та борошно і перемішала ложкою. Нею ж зірка викладала майбутні оладки на пательні - смажила одразу на двох, під кришкою.
У кінці відео якраз вчасно з'являється й один із їдців, 4-річний Нікіта.
Нагадаємо, нещодавно Саліванчук демонструвала, як приготувати омлет із кунжутною скоринкою.
Як відомо, в лютому розлучена Анна повідомила, що в неї з'явився залицяльник.
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