Княгиня Шарлін у стильному ч/б луці відвідала івент на честь покровительки Монако. Фото

Марія Ткаченко 28 січня, 15:30
Князь Монако і його дружина
Фото Getty Images

Наприкінці січня в Монако традиційно святкують день Святої Девоти, покровительки князівства та ясновельможної родини Грімальді.

26-го січня князь Альбер, княгиня Шарлін та їхні діти, Жак і Габріелла символічно підпалили човен на набережній, а 27-го подружжя вже удвох узяло участь у іншому урочистому івенті.

47-річна княгиня вигуляла, як завжди, ефектні луки: одне її пальтечко було трендового кольору бургунді, а друге - чорне з білим комірцем.


Княгиня Шарлін

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Фото Getty Images

Нагадаємо, торік до ЗМІ потрапили нотатки колишнього бухгалтера княжої родини Клода Палмеро. В них він звинувачував Шарлін у марнотратстві та наймі нелегалів.

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