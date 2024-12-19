10-річна князівна Монако Габріела вигуляла ефектний total red на святковому заході з батьками і братом. Фото

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Княжа родина Монако 18-го грудня з'явилася на Церемонії різдвяної ялинки - одному з традиційних святкових заходів палацу.

Князь Альбер, княгиня Шарлін і їхні діти, 10-річні Жак та Габріела спілкувалися з гостями, роздавали солодкі частування і подарунки.

Юна князівна обрала яскравий total red, а її мама додала яскравості своєму кежуал-луку за допомогою теплого картатого шалика. Князь же прищепив до лацкану брошку в вигляді ялинкової гілочки.

Нагадаємо, на початку грудня палац оприлюднив затишне фото для цьогорічної листівки княжої сім'ї. Раніше ж Альбер та Шарлін із дітьми урочисто засвітили вогники на головній ялинці Монако.