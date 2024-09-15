У сукні з орнаментами за $2000 та з сумочкою Louis Vuitton: княгиня Шарлін вигуляла елегантний образ на острові Сен-Онорат. Фото

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Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін 14 вересня відвідали освячення двох дзвонів для каплиці на острові Сен-Онорат у Каннській затоці.

Для візиту до історичної пам'ятки Монако, яка зараз перебуває на реставрації, княгиня обрала елегантну чорну сукню з принтом пейслі (орнаментна композиція, що складається з що складається з повторюваних елементів краплеподібної форми в одному напрямку або дзеркальному, або в довільному, - ред). Це плаття від бренду ETRO за 2000 доларів.

Свій образ вона доповнила сумочкою та сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton й шкіряними балетками бренду Gianvito Rossi за 912 доларів.

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Шарлін вразила стильним образом Фото Eric Mathon / Palais princier

Як вам аутфіт княгині? Фото Eric Mathon / Palais princier

Нагадаємо, днями княгиня Монако Шарлін відвідала два заходи, на яких вразила стильними образами.

Як відомо, на відкритті Олімпійських ігор 2024 у Парижі Шарлін з'явилася в образі від Louis Vuitton.