У сукні з орнаментами за $2000 та з сумочкою Louis Vuitton: княгиня Шарлін вигуляла елегантний образ на острові Сен-Онорат. Фото
Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін 14 вересня відвідали освячення двох дзвонів для каплиці на острові Сен-Онорат у Каннській затоці.
Для візиту до історичної пам'ятки Монако, яка зараз перебуває на реставрації, княгиня обрала елегантну чорну сукню з принтом пейслі (орнаментна композиція, що складається з що складається з повторюваних елементів краплеподібної форми в одному напрямку або дзеркальному, або в довільному, - ред). Це плаття від бренду ETRO за 2000 доларів.
Свій образ вона доповнила сумочкою та сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton й шкіряними балетками бренду Gianvito Rossi за 912 доларів.
Нагадаємо, днями княгиня Монако Шарлін відвідала два заходи, на яких вразила стильними образами.
Як відомо, на відкритті Олімпійських ігор 2024 у Парижі Шарлін з'явилася в образі від Louis Vuitton.
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