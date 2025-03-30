Мереживо від Dolce&Gabbana та смарагди: княгиня Шарлін підкорила вишуканим образом на Балу троянд
Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін 29 березня відвідали традиційний благодійний Бал троянд. Тема розкішної вечірки до останнього залишалася таємницею, однак було відомо, що вона пов'язана із заходом сонця.
Як зазвичай, княгиня Шарлін з'явилася на благодійному вечорі у розкішному аутфіті. Вона одягнула чорну сукню-бюстьє, а поверх неї накинула напівпрозору мереживну сукню від бренду Dolce&Gabbana з чорним поясом за 4800 доларів.
Свій образ Шарлін доповнила масивними сережками з діамантами та смарагдом й клатчем.
У палаці Монако розповіли, що на вечірці були екзотичні рослини та лунали карибські ритми.
Як відомо, минулого року темою Балу троянд була диско-вечірка. Тоді княгиня прийшла на вечірку у розкішному паєтковому комбінезоні від Elie Saab.
У березні 2023 року на Балу троянд також сяяла українська тенісистка Еліна Світоліна.
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