Княгиня Шарлін у трендовій шоколадній шкірянці разом з дітьми відкрила різдвяне містечко в Монако. Фото
Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін з дітьми урочисто відкрили різдвяне містечко, яке працюватиме до 5 січня.
Світлинами поділилися в офіційному Instagram.
На відкритті Шарлін була одягнена у трендову шкірянку шоколадного кольору, білий в'язаний светр з високою горловиною та чорні джинси-кльош.
9-річні князівна Габріела та князенко Жак теж мали дуже стильний вигляд: дівчинка була вбрана у тепле пальтечко молочного кольору з шоколадними вставками, а хлопчик - у коричневу дублянку.
Нагадаємо, днями княгиня Шарлін з чоловіком та дітьми презентували різдвяну листівку.
Як відомо, Шарлін полюбляє вигулювати стильні образи на урочисті події та інші заходи.
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