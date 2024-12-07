Княгиня Шарлін у трендовій шоколадній шкірянці разом з дітьми відкрила різдвяне містечко в Монако. Фото

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Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін з дітьми урочисто відкрили різдвяне містечко, яке працюватиме до 5 січня.

Світлинами поділилися в офіційному Instagram.

На відкритті Шарлін була одягнена у трендову шкірянку шоколадного кольору, білий в'язаний светр з високою горловиною та чорні джинси-кльош.

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Княгиня Шарлін мала стильний вигляд на відкритті містечка

9-річні князівна Габріела та князенко Жак теж мали дуже стильний вигляд: дівчинка була вбрана у тепле пальтечко молочного кольору з шоколадними вставками, а хлопчик - у коричневу дублянку.

9-річні князенки, здається, залишилися задоволеними відкриттям різдвяного містечка

Нагадаємо, днями княгиня Шарлін з чоловіком та дітьми презентували різдвяну листівку.

Як відомо, Шарлін полюбляє вигулювати стильні образи на урочисті події та інші заходи.