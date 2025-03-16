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Княгиня Шарлін у маскулінному ч/б приєдналася до ошатного князя Альбера ІІ на івенті в Парижі. Фото

Юлія Леськова - 16 березня, 10:41
Княгиня Шарлін позує для фото

Шарлін полюбляє монохромні образи

Фото Getty Images

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін відвідали благодійний івент на підтримку регбістів, який відбувся у Парижі.

Світлинами із заходу поділилися на офіційній сторінці князя та княгині в Instagram.

На івенті Шарлін та Альбер з'явилися у класичних чорних костюмах. Щоправда, княгиня обрала більш сучасний: її піджак був із широкими лацканами та невеликими вставками на плечах.


Свій образ вона підкреслила білими сережками у вигляді крапель, сумочкою та чорними туфлями на підборах.

Княгиня Шарлін з чоловіком

Князь і княгиня з'явилися в схожих образах

Фото Éric Mathon
Княгиня Шарлін попозувала на івенті для фото

Своє волосся Шарлін уклала в кучері на один бік

Фото Éric Mathon
Шарлін на благодійному заході потримала м'яча для регбі
Фото Éric Mathon

Як відомо, 47-річна Шарлін полюбляє вигулювати модні луки. Наприклад, різдвяне містечко вона відкривала у шкірянці трендового шоколадного кольору.

А на Олімпійські Ігри 2024 у Париж Шарлін вдягала комбінезон від Louis Vuitton.

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