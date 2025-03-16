Княгиня Шарлін у маскулінному ч/б приєдналася до ошатного князя Альбера ІІ на івенті в Парижі. Фото

Шарлін полюбляє монохромні образи Фото Getty Images

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін відвідали благодійний івент на підтримку регбістів, який відбувся у Парижі.

Світлинами із заходу поділилися на офіційній сторінці князя та княгині в Instagram.

На івенті Шарлін та Альбер з'явилися у класичних чорних костюмах. Щоправда, княгиня обрала більш сучасний: її піджак був із широкими лацканами та невеликими вставками на плечах.

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Свій образ вона підкреслила білими сережками у вигляді крапель, сумочкою та чорними туфлями на підборах.

Князь і княгиня з'явилися в схожих образах Фото Éric Mathon

Своє волосся Шарлін уклала в кучері на один бік Фото Éric Mathon

Як відомо, 47-річна Шарлін полюбляє вигулювати модні луки. Наприклад, різдвяне містечко вона відкривала у шкірянці трендового шоколадного кольору.

А на Олімпійські Ігри 2024 у Париж Шарлін вдягала комбінезон від Louis Vuitton.