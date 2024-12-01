Княгиня та князь Монако з 9-річними двійнятами засвітили новорічні вогники. Відео

Юлія Леськова 1 грудня, 11:45
Княгиня Шарлін у картатій накидці
Фото Getty Images

Князь Монако Альбер ІІ з дружиною, княгинею Шарлін та дітьми Жаком й Габріелою розпочали святковий сезон та засвітили новорічні вогні всі разом.

Світлинами та відео з події поділилися в Instagram князя Монако.

Також княжа родина відкрила майже 6-ти метрову головну ялинку Монако.


Шарлін на заході була одягнута у сіре пальто з геометричним принтом та чорний теплий светр. Князівну Габріелу одягнули у пальто молочного кольору, а князенка Жака - у теплу сіру куртку.

Княгиня Шарлін з чоловіком і дітьми

У Монако розпочався новорічний сезон

Фото Eric Mathon / Palais princier
Князь та княгиня Монако з дітьми

Діти князя помилувалися новорічними вогниками

Фото Eric Mathon / Palais princier
Княгиня Шарлін з дітьми та чоловіком

Княжа родина попозувала для фото

Фото Eric Mathon / Palais princier

Нагадаємо, княгиня Монако Шарлін полюбляє не тільки стильні образи, але й практичні. Якось за два дні вона вигуляла два кардинально різні образи.

Як відомо, у липні Шарлін та Альбер відсвяткували 13-ту річницю шлюбу.

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княгиня монако
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