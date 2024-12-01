Княгиня та князь Монако з 9-річними двійнятами засвітили новорічні вогники. Відео

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Князь Монако Альбер ІІ з дружиною, княгинею Шарлін та дітьми Жаком й Габріелою розпочали святковий сезон та засвітили новорічні вогні всі разом.

Світлинами та відео з події поділилися в Instagram князя Монако.

Також княжа родина відкрила майже 6-ти метрову головну ялинку Монако.

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Шарлін на заході була одягнута у сіре пальто з геометричним принтом та чорний теплий светр. Князівну Габріелу одягнули у пальто молочного кольору, а князенка Жака - у теплу сіру куртку.

У Монако розпочався новорічний сезон Фото Eric Mathon / Palais princier

Діти князя помилувалися новорічними вогниками Фото Eric Mathon / Palais princier

Княжа родина попозувала для фото Фото Eric Mathon / Palais princier

Нагадаємо, княгиня Монако Шарлін полюбляє не тільки стильні образи, але й практичні. Якось за два дні вона вигуляла два кардинально різні образи.

Як відомо, у липні Шарлін та Альбер відсвяткували 13-ту річницю шлюбу.