"Люби своє тіло": 56-річна Еністон у лосинах і яскравому топі показала тренування з інвентарем. Відео
56-річна американська актриса Дженніфер Еністон поділилася з підписниками своїм тренуванням.
В Instagram вона опублікувала відео, на якому постала в чорних лосинах і рожевому топі у спортзалі. Для тренування зірка використовувала різноманітний інвентар.
"Люби своє життя. Люби своє тіло. Люби це", — сказала Дженніфер по завершенню вправ.
Нещодавно Дженніфер поділилася порадами краси та розказала про відчуття свого віку. А ще вона частенько показується у спортзалі. Результатами своїх тренувань зірка любить хизуватися на хіднику, демонструючи фігуру в ошатних образах.
Якось ТаблоID згадував гучні романи акторки. Також Еністон зізнавалася, що вважає свої колишні шлюби успішними. Як відомо, вона була заміжня за акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру. А днями її заскочили за милим спілкуванням з голлівудською знаменитістю Педро Паскалем.
Нагадаємо, декілька років тому актриса відверто поділилася своїми невдалими спробами народити дитину.