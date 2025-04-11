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"Люби своє тіло": 56-річна Еністон у лосинах і яскравому топі показала тренування з інвентарем. Відео

Карина Тімкова - 11 квітня, 12:50

56-річна американська актриса Дженніфер Еністон поділилася з підписниками своїм тренуванням.

В Instagram вона опублікувала відео, на якому постала в чорних лосинах і рожевому топі у спортзалі. Для тренування зірка використовувала різноманітний інвентар.

Дженніфер Еністон показала, як виконує вправи

Для початку Дженніфер позаймалася з дисками для ковзання, які підходять для тренування м'язів у всьому тілі

Кадр з Instagram
Дженніфер Еністон потренувалась у залі

Акторка похизувалася своєю стрункістю

Дженніфер Еністон посвітили струнким тілом у лосинах і топі

Не секрет, що знаменитість полюбляє воркаут-метод Pvolve

Дженніфер Еністон вразила своїм виглядом у спортзалі

Еністон багато працює у залі, щоб потім впевнено ділитися результатами

"Люби своє життя. Люби своє тіло. Люби це", — сказала Дженніфер по завершенню вправ.

Дженніфер Еністон показала своє тренування з інвентарем

Зірка потренувалася з еспандером

Дженніфер Еністон показала свої улюблені тренування
Якось тренерка актриси детально розповідала про її спортивну рутину

Нещодавно Дженніфер поділилася порадами краси та розказала про відчуття свого віку. А ще вона частенько показується у спортзалі. Результатами своїх тренувань зірка любить хизуватися на хіднику, демонструючи фігуру в ошатних образах.

Якось ТаблоID згадував гучні романи акторки. Також Еністон зізнавалася, що вважає свої колишні шлюби успішними. Як відомо, вона була заміжня за акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру. А днями її заскочили за милим спілкуванням з голлівудською знаменитістю Педро Паскалем.

Нагадаємо, декілька років тому актриса відверто поділилася своїми невдалими спробами народити дитину.

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