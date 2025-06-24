"Зростає не лише любов": Монатік розповів, як змінилися стосунки з дружиною, та похвалився захопленнями синів

Мультиартист Дмитро Монатік, який 1-го липня відсвяткує 10-річчя шлюбу зі своєю дружиною Іриною, розказав, як трансформувалися їхні стосунки. Він вірить у те, що вони будуть вічними.

Про це Діма розказав програмі "Тур зірками".

"Так цікаво спостерігати, як з кожною дитиною все більше зростає не тільки любов, а і повага, і розуміння одне одного", - зізнався співак, який має з коханою трьох синів.

"Такі тривалі стосунки і, я щиро вірю, вічні стосунки, вони вже будуються на якомусь розумінні одне одного максимальному. "Так, я розумію, чому ти злишся, давай про це поговоримо..." Вже от не те, що на початку. Це справжнє таке доросле життя, дорослі стосунки, без яких, думаю, ні Іриша, ні я життя в цілому не уявляємо", - сказав він.

Із кожною наступною дитиною любов, повага і розуміння між Дмитром та Іриною примножуються Фото з Instagram Монатік

Зі слів Monatik, вибиратися на побачення з дружиною в них зараз не виходить. Поки що пара чекає, щоби молодший синок Леон, який народився в грудні, трохи підріс, та запам'ятовує місця, куди треба буде тоді сходити.

"Вдома, в нас побачення вдома весь час", - констатував артист.

Дмитро похвалився досягненнями старшого сина Данила у спорті.

"Даня зараз дуже сильно захоплюється футболом. Ось дідусь зараз із ним на матчі, він грає в "Динаміках", забив гол щойно, прислали відео. Дуже красивий. Я ним пишаюсь. Він набирається сміливості. Він прийшов у команду, трішечки переживав, а зараз вже здружився з пацанами, забив пару голів. Насправді він непоганий бомбардир, я би дуже хотів, щоби він у цьому руслі продовжував. Він на кожній грі забиває по голу. Я їжджу на його ігри часто, коли є можливість. В нього жага до футболу максимальна, і я радий. Бо в 9 років знайти щось, що тобі дійсно приносить задоволення і в чому ти відчуваєш мотивацію - це круто", - зазначив зірковий тато.

Зіркові батьки з Платоном та Данилом

Що ж до середнього, 8-річного Платона, то в ньому Дмитро бачить "творчу родзинку" і себе самого.

"Платон у нас дуже такий театральний весь, я бачу в ньому акторські здібності. В нього дуже красивий голос, до речі. Він трішечки соромиться, але я так підслуховую, як він підспівує, я насолоджуюсь, класний тембр. Я ж в "Голосі. Діти" посидів пару років, я слухаю тембри, розумію, що в нього красиво це виходить. В нього є оця от творча така родзинка. Він малювати любить дуже, три години може сидіти, його не відірвати від малювання. Щось вигадує, якісь комікси, я дуже сильно себе в ньому впізнаю в дитинстві", - розповів Монатік.

Нагадаємо, личко молодшого сина Монатіки поки широкому загалу не показують, але Ірина інколи постить у мережі фото з прогулянок з візочком. Дмитро розказував, як до нього прийшло незвичне ім'я для хлопчика.



