"Піжамний день": Монатік зі старшими синами показалися в кумедних луках

Мультиартист Дмитро Монатік та його дружина Ірина поки не розсекретили імені свого третього сина і не показують обличчя малюка. Зате його старші брати, 9-річний Данило і 7-річний Платон - справжні зіроньки батьківських Instagram.

Кумедне відеоселфі з хлопцями зірковий тато зняв у ліфті.

"Сьогодні у школі піжамний день", - поділився Monatik.

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Хтось із синів приміряти свою шапку й батькові.

Нагадаємо, потайні Монатіки не хотіли "спойлерити" стать своєї третьої дитини до її народження, але у листопаді Діма випадково розбовкав секрет. Нещодавно Ірина поділилася небаченими фото, зробленими під час вагітності.







