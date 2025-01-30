"Піжамний день": Монатік зі старшими синами показалися в кумедних луках

Марія Ткаченко 30 січня, 13:40
Дмитро Монатік
Фото з Instagram Монатіка

Мультиартист Дмитро Монатік та його дружина Ірина поки не розсекретили імені свого третього сина і не показують обличчя малюка. Зате його старші брати, 9-річний Данило і 7-річний Платон - справжні зіроньки батьківських Instagram.

Кумедне відеоселфі з хлопцями зірковий тато зняв у ліфті.

"Сьогодні у школі піжамний день", - поділився Monatik.


Діти Монатіка

Хтось із синів приміряти свою шапку й батькові.

Monatik

Нагадаємо, потайні Монатіки не хотіли "спойлерити" стать своєї третьої дитини до її народження, але у листопаді Діма випадково розбовкав секрет. Нещодавно Ірина поділилася небаченими фото, зробленими під час вагітності.

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