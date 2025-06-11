Заріцька з Монатіком у динамічному кліпі полежали в траві та пострибали біля трактора

Артисти MONATIK та KAZKA представили нову спільну пісню "Про тебе".

Композиця-сповідь розповідає про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди.

Історія відеороботи розгортається серед краєвидів та неосяжного дансполя, яке неодноразово оспівує MONATIK у своїх композиціях.

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"Створюючи альбом "Вічно танцююча людина", я формував ком’юніті людей, близьких мені морально й по духу. Саша — саме з таких. У пісні "Про тебе" я почув її вокал: сексуальний, з елементами флірту й спокуси. Сподіваємось, ця пісня стане саундтреком літнього побачення.

З творчістю гурту KAZKA я був знайомий давно — щиро радів, коли їхня музика очолювала світові чарти. А особисто з Сашею ми познайомилися під час наших благодійних виступів для захисників і захисниць. Разом їздили підтримувати моральний дух на прифронтових і деокупованих територіях — і водночас підтримували одне одного", - поділився Дмитро Монатік.

Нагадаємо, у березні Монатік разом з Jerry Heil представили свій перший спільний трек "ВИМОЛИВ".