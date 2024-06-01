Дівчина екса Лорак натякнула на кінець їхньої "красивої історії"

Юлія Леськова 1 червня, 11:19

Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія натякнула на те, що їхній піврічний роман закінчився.

Відео з загадковим текстом вона оприлюднила в Instagram.

Вона показала підписникам кадри з перших побачень з Муратом, на які наклала чорно-білий фільтр. Також додала на відео емодзі розбитого серця.

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"Незважаючи ні на що, це була красива історія", - написала дівчина.

Також варто зазначити, що Анастасія видалила зі свого профілю в Instagram всі фото з бізнесменом.

Однак сам Мурат це ще ніяк не прокоментував.

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Скріншот з Instagaram Анастасії

Нагадаємо, нещодавно Мурат Налкакіоглу показав, як святкував Великдень з Анастасією та її мамою.

Як відомо, після розставання зі своєю другою дружиною Лілією Мурат зійшов з Анастасією та заявив, що кохатиме її "до кінця життя".

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