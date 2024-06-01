Дівчина екса Лорак натякнула на кінець їхньої "красивої історії"
Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія натякнула на те, що їхній піврічний роман закінчився.
Відео з загадковим текстом вона оприлюднила в Instagram.
Вона показала підписникам кадри з перших побачень з Муратом, на які наклала чорно-білий фільтр. Також додала на відео емодзі розбитого серця.
"Незважаючи ні на що, це була красива історія", - написала дівчина.
Також варто зазначити, що Анастасія видалила зі свого профілю в Instagram всі фото з бізнесменом.
Однак сам Мурат це ще ніяк не прокоментував.
Нагадаємо, нещодавно Мурат Налкакіоглу показав, як святкував Великдень з Анастасією та її мамою.
Як відомо, після розставання зі своєю другою дружиною Лілією Мурат зійшов з Анастасією та заявив, що кохатиме її "до кінця життя".