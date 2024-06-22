Колишній Лорак одружився втретє

Юлія Леськова 22 червня, 12:17

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу одружився втретє зі своєї дівчиною Анастасією.

Про це у своєму Instagram повідомила новоспечена дружина бізнесмена.

Анастасія опублікувала сторіс, на якому вона та Мурат показують у камеру руки з обручками.

"Чоловік", - підписала вона фото та тегнула на ньому Налкакіоглу.


Мурат Налкакіоглу одружився втретє

То молодят можна вітати?

Втім через деякий час Анастасія видалила фото, ймовірно, на прохання Мурата, який не хоче поки що афішувати своє третє весілля.

Сам ж бізнесмен ніяк не прокоментував фото коханої, проте поділився в сторіс її світлиною з відпочинку й лаконічно написав: "Моя".

Мурат Налкакіоглу показав свою дівчину

Який романтичний колишній у Лорак

Нагадаємо, нещодавно підписники екса Лорак припустили, що він розійшовся зі своєю дівчиною, адже вона поділилася дивними кадрами з натяком на кінець їхнього роману.

Пізніше Мурат показав, як його пасія вітала його з днем народження, а днями поділився світлинами з спільного відпочинку з 13-річною донькою від Лорак.

Як відомо, у березні цього року Налкакіоглу похизувався свідоцтвом про розлучення зі своєю другою дружиною Лілією. Процес тривав ще з жовтня минулого року.

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