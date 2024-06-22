Колишній Лорак одружився втретє
Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу одружився втретє зі своєї дівчиною Анастасією.
Про це у своєму Instagram повідомила новоспечена дружина бізнесмена.
Анастасія опублікувала сторіс, на якому вона та Мурат показують у камеру руки з обручками.
"Чоловік", - підписала вона фото та тегнула на ньому Налкакіоглу.
Втім через деякий час Анастасія видалила фото, ймовірно, на прохання Мурата, який не хоче поки що афішувати своє третє весілля.
Сам ж бізнесмен ніяк не прокоментував фото коханої, проте поділився в сторіс її світлиною з відпочинку й лаконічно написав: "Моя".
Нагадаємо, нещодавно підписники екса Лорак припустили, що він розійшовся зі своєю дівчиною, адже вона поділилася дивними кадрами з натяком на кінець їхнього роману.
Пізніше Мурат показав, як його пасія вітала його з днем народження, а днями поділився світлинами з спільного відпочинку з 13-річною донькою від Лорак.
Як відомо, у березні цього року Налкакіоглу похизувався свідоцтвом про розлучення зі своєю другою дружиною Лілією. Процес тривав ще з жовтня минулого року.