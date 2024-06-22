Колишній Лорак одружився втретє

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу одружився втретє зі своєї дівчиною Анастасією.

Про це у своєму Instagram повідомила новоспечена дружина бізнесмена.

Анастасія опублікувала сторіс, на якому вона та Мурат показують у камеру руки з обручками.

"Чоловік", - підписала вона фото та тегнула на ньому Налкакіоглу.

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То молодят можна вітати?

Втім через деякий час Анастасія видалила фото, ймовірно, на прохання Мурата, який не хоче поки що афішувати своє третє весілля.

Сам ж бізнесмен ніяк не прокоментував фото коханої, проте поділився в сторіс її світлиною з відпочинку й лаконічно написав: "Моя".

Який романтичний колишній у Лорак

Нагадаємо, нещодавно підписники екса Лорак припустили, що він розійшовся зі своєю дівчиною, адже вона поділилася дивними кадрами з натяком на кінець їхнього роману.

Пізніше Мурат показав, як його пасія вітала його з днем народження, а днями поділився світлинами з спільного відпочинку з 13-річною донькою від Лорак.

Як відомо, у березні цього року Налкакіоглу похизувався свідоцтвом про розлучення зі своєю другою дружиною Лілією. Процес тривав ще з жовтня минулого року.